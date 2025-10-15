Milei, Trump y Corina Machado

Juan Carlos Malgesini

DNI 4.673.429

PUERTO DE SAN ANTONIO ESTE

EE. UU. tiene a Milei y a Caputo a sus órdenes y quiere quedarse con Argentina, como pretende hacerlo con Venezuela, que tiene a un presidente junto a su pueblo decididos a luchar por su soberanía. Ahora llegó Rusia con sus bombarderos para correr la flota de guerra de Trump del Mar Caribe.

Si nuestros militares hubieran aceptado la ayuda que le ofreció Rusia cuando Malvinas, los ingleses como ahora los yankis hubieran apretado el gorro y Malvinas sería nuestra.

Nuestro premio Nobel Pérez Esquivel le envió una carta a la recientemente nombrada premio Nobel venezolana Corina Machado, que pasará a la historia por lo verídico de sus aseveraciones.

Le arrojó a la cara que la venezolana encumbrada por Trump pretende llevar a ese pueblo patriota a la guerra civil y que EE.UU. se lleve el oro el petróleo y el gas que necesita de Venezuela, como lo realizó siempre antes de que el comandante Chávez llegar al poder.