Qué hacer si pierdo el DNI o el pasaporte en vacaciones de invierno 2026: la solución para no arruinar el viaje

Cada vez falta menos para las vacaciones de invierno, pero, no todas las provincias tienen el mismo calendario. Distintos distritos iniciaron el receso escolar con la ilusión de poder llevar adelante un descanso reparador y, miles de familias ya disfrutan de los diferentes destinos turísticos que ofrece Argentina.

Al mismo tiempo se vive la previa de una nueva Copa del Mundo con la edición Estados Unidos – Canadá – México 2026, por lo cual quienes realicen un viaje al extremo norte del continente deberán contar un pasaporte en regla para viajar.

Las personas que viajen en las siguientes semanas son quienes deben prestar mayor atención para no pasar sobresaltos. ¿Qué pasa si se pierde el documento de identidad o el pasaporte? Calma, porque no será motivo terminante para volver a casa. Te lo contamos en esta nota.

Vacaciones de invierno 2026: el paso a paso para recuperar un DNI extraviado

Lógicamente que todos los turistas y usuarios de las rutas nacionales en general deben prestar atención para no perder el DNI en las vacaciones de invierno 2026. En plena temporada turística, extraviarlo puede generar preocupación, especialmente si se está lejos de casa. Por eso es importante saber cómo actuar ante esta situación para no frenar el viaje.

Mantener la tranquilidad y seguir algunos pasos clave permitirán moverse con normalidad hasta recuperar la documentación oficial. El paso a paso para recuperar un DNI extraviado es el siguiente:

Hacer la denuncia

Lo principal es denunciar la pérdida en la comisaría más cercana. Esto no solo protege la identidad ante posibles usos indebidos, sino que también servirá como constancia oficial para continuar el viaje o trámites temporales.

Tramitar un nuevo ejemplar

En caso de estar en una ciudad grande, acercarse a un Centro de Documentación del Renaper o a un Registro Civil habilitado para iniciar la gestión de un nuevo DNI es un paso más. En algunos puntos turísticos hay operativos móviles del Renaper durante el invierno.

Usar la versión digital del DNI

Si cuenta con el DNI vinculado en la app Mi Argentina, se puede usar la versión digital en muchas situaciones porque el documento tiene validez legal y, puede ser útil para identificarse en hoteles, excursiones o controles de ruta.

Contactar al consulado, en caso de ser extranjero

Para turistas del exterior, se recomienda contactar al consulado o embajada del país de origen para gestionar un documento provisorio que le permita a la persona continuar el viaje o regresar.

Visa extraviada: qué hacer si perdió su pasaporte con una visa vigente de Estados Unidos

Para el mundial, la embajada de Estados Unidos explicó cuáles son los pasos que deben seguir las personas que pierdan o sufran el robo de un pasaporte que contiene una visa válida. El trámite incluye la obtención de un nuevo documento y la gestión para reimprimir el visado.

Según explicaron las autoridades consulares, la visa no pierde automáticamente su validez por el hecho de que el pasaporte haya sido extraviado o robado. Sin embargo, el visado no puede utilizarse sin el soporte físico original donde fue estampado, por lo que las copias impresas o digitales carecen de validez para viajar.

Solicitar nuevo pasaporte de ingreso

El primer paso consiste en tramitar un nuevo pasaporte ante las autoridades correspondientes. Para ello, se debe presentar la documentación de identidad requerida y realizar la denuncia por pérdida o robo ante los organismos competentes.

Una vez obtenido el nuevo pasaporte, el titular podrá iniciar el procedimiento para reemplazar la visa.

Otros documentos requeridos

Los solicitantes deberán abonar la tarifa consular vigente para el tipo de visa correspondiente y presentar una serie de documentos, entre ellos la denuncia formal del extravío, una carta explicativa y una fotografía actualizada que cumpla con los requisitos establecidos por el Departamento de Estado.

Esperar la validación de la embajada

Las autoridades consulares revisarán la documentación presentada y verificarán que la visa extraviada continúe vigente y no haya sido revocada por motivos migratorios o legales. Tras esa evaluación, podrán proceder a la reimpresión del visado en el nuevo pasaporte.

Desde la Embajada remarcaron que el procedimiento es más sencillo que tramitar una visa desde cero, aunque aclararon que se reservan el derecho de rechazar la solicitud si detectan inconsistencias, irregularidades o antecedentes que justifiquen una revisión más exhaustiva.

Qué hacer si pierdo el DNI o pasaporte en vacaciones de invierno: consejos útiles

Perder los documentos no tiene por qué ser el fin de las vacaciones de invierno, ya que, con simples pasos, se puede resolver el problema y seguir disfrutando del descanso. Los consejos ante este panorama son:

Llevar una fotocopia impresa o digital del DNI en el celular o correo electrónico.

Guardar el pasaporte y documentos esenciales en lugares seguros y separados del dinero.

Verificar si el alojamiento requiere DNI físico o acepta la versión digital.

Si ya se cuenta con pasaje de regreso, consultar a la empresa de transporte si se puede viajar solo con la denuncia y el comprobante de trámite.

Con información de NA e Infobae