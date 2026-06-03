Lo detuvieron tras un episodio de violencia de género en Bariloche: tenía un arma de fuego y un cuchillo

Un hombre fue detenido por personal de la Policía de Río Negro luego de ser sorprendido portando un arma de fuego y un cuchillo mientras protagonizaba una discusión con su pareja en inmediaciones de la Escuela Municipal de Arte La Llave, en Bariloche. El procedimiento se concretó durante la tarde del martes, cuando efectivos de la comisaría 28 acudieron a una plaza ubicada en la intersección de Onelli y Ruta, tras recibir un alerta a través del Sistema de Emergencias RN 911. Testigos habían informado que un hombre estaba agrediendo a una mujer en el lugar.

Intervención policial y hallazgo de las armas

Según informó la fuerza de seguridad, el episodio ocurrió alrededor de las 18:15. En el marco de los operativos preventivos que se desarrollan en la jurisdicción, un móvil policial llegó rápidamente al sector señalado por los denunciantes.

Al advertir la presencia de los uniformados, el hombre adoptó una actitud hostil y se refugió detrás de la mujer, dificultando la intervención policial. Además, se encontraba en un evidente estado de alteración, de acuerdo con la información oficial.

Frente a esa situación, los efectivos realizaron una requisa de urgencia para neutralizar cualquier riesgo. Durante el procedimiento encontraron en poder del sospechoso un arma de fuego y un cuchillo.

Quedó detenido por portación ilegal

Tras el hallazgo, el hombre fue reducido y trasladado en el marco de una causa judicial iniciada por el delito de portación ilegal de arma de fuego.

Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia, que deberá determinar las circunstancias del hecho y la situación procesal del detenido.

Fuentes policiales indicaron que la rápida intervención se produjo a partir de la información aportada por vecinos y testigos al servicio de emergencias, lo que permitió desplegar el operativo en pocos minutos.

Trabajo pericial en el lugar

Luego de la detención, también intervino personal de la Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes sobre los elementos secuestrados.

Los especialistas efectuaron el relevamiento de la escena y procedieron al secuestro formal del arma de fuego y del cuchillo encontrados durante la requisa.

La investigación continuará para establecer todos los detalles del episodio ocurrido en la plaza contigua al establecimiento educativo y determinar si existen otros delitos vinculados al hecho.

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