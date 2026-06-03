A días del Mundial, Messi fue distinguido con uno de los premios más prestigiosos del deporte

A días para el inicio del Mundial 2026, Lionel Messi recibió un reconocimiento inédito en una carrera repleta de títulos, récords y distinciones. El capitán, que se recupera de una distensión muscular para encarar la defensa del título con la Selección Argentina, fue galardonado con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026.

De esta manera, Messi se convirtió en el primer argentino en obtener una de las distinciones más prestigiosas del ámbito deportivo internacional.

Al fundamentar la decisión, el jurado destacó que el rosarino sobresale por su compromiso social. «Además de su deslumbrante talento, su excepcional trayectoria deportiva y su formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos, se ha ganado el respeto y la admiración de todos por su ejemplar comportamiento dentro del campo y por su constancia, humildad y compromiso con el juego colectivo», señalaron.

📺 TV en DIRECTO | Leo Messi, Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026: "El jurado ha destacado su formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos" https://t.co/LADfH0Saaj pic.twitter.com/R5WlOlHq2v — EL PAÍS (@el_pais) June 3, 2026

Messi no estuvo presente en el anuncio debido a su preparación para la Copa del Mundo junto al seleccionado dirigido por Lionel Scaloni. La ceremonia de entrega se llevará a cabo el próximo 24 de octubre en el Teatro Campoamor de Oviedo, España.