Movilizar a la UCR en Río Negro

Desde UCR Movilización Partidaria Río Negro participamos en la elección de las nuevas autoridades. Si bien nuestro apoyo fue en oposición, ha sido reflejando a través del voto de la mayoría de los convencionales electos por los afiliados.

Esperamos que sea una nueva oportunidad para la recuperación del radicalismo de Río Negro y estamos seguros que esta recuperación se va a dar no siendo obsecuentes del PRO ni de JSRN. Somos radicales, tenemos ideas y proyectos para brindarles a todos los rionegrinos, no podemos ser socios minoritarios de nadie, a no ser que eso sea ordenado por una PASO.

Si la nueva conducción tiene como objetivo hacer grande a la UCR, nos encontrará trabajando codo a codo junto a quienes hoy les toca conducir.

Sería bueno que quien trabajó para el triunfo de esta conducción, juntando el poder real con el formal, sea candidato por el partido. Sin embargo, si el objetivo es perseguir a quienes no comulgan con las nuevas autoridades nos encontrarán en la vereda del frente.

Como nos enseñó Raúl Alfonsín, política se hace sumando voluntades detrás de una idea, no mirando a Viedma para satisfacer al poder de turno.



Gilma García, General Roca Nolberto Sotos, convencional Cinco Saltos, Héctor Ruben Benegas.

Cinco Saltos.