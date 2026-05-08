Secuestraron una camioneta cargada con 850 kilos de carne de guanaco en Las Grutas

La Policía de Río Negro secuestró este jueves cerca de 850 kilos de carne de guanaco durante un control vehicular realizado sobre la Ruta Nacional 3, en el acceso sur a Las Grutas. La carga era transportada en la caja de una Toyota Hilux, donde llevaban decenas de bolsas con carne faenada.

Las imágenes difundidas por la fuerza muestran la camioneta completamente cargada en su caja.

Cómo fue el control sobre la Ruta 3 que terminó con secuestros

Según informó la Brigada Rural de San Antonio Oeste, en el procedimiento también hallaron municiones calibre 22, un cargador, un cuchillo y un equipo de comunicación.

El operativo se desarrolló durante un control de rutina en el acceso sur a Las Grutas. Los efectivos detectaron la carga en la caja del vehículo y dieron intervención a personal de Fauna Silvestre, que avanzó con el secuestro de la carne y de la camioneta.

En Argentina, el guanaco es una especie protegida por la ley nacional 22421 de Conservación de la Fauna Silvestre, que establece normas para su preservación y utilización.

Dado que la carne era trasladada sin autorización, la Policía inició actuaciones por infracción a leyes provinciales y también una causa judicial por infracción a la ley nacional.

El vehículo quedó secuestrado y la carne fue trasladada para continuar con las actuaciones correspondientes. La causa avanza bajo la órbita judicial mientras se investigan las circunstancias del transporte ilegal de fauna silvestre.