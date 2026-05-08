Talleres y Belgrano abren los octavos de final del Torneo Apertura en un vibrante clásico cordobés

Franco "Mudo" Vazquez está en duda en Belgrano y Matías Galarza irá desde el arranque en Talleres.

El clásico cordobés es uno de los más parejos y apasionantes del fútbol argentino y este sábado tendrá un capítulo histórico. En el historial absoluto, ambos están igualados con 133 victorias por lado y 140 empates.

Talleres recibe a Belgrano en el Mario Alberto Kempes desde las 16:30 y ambos equipos quieren dar un paso importante rumbo al título. El árbitro será Darío Herrera y la transmisión televisiva estará a cargo de ESPN Premium.

El Matador terminó 4° en la Zona A con 26 puntos y llega en un buen momento. En su última presentación empató 1-1 ante Unión de Santa Fe en Santa Fe tras sufrir un gol agónico de Cristian Tarragona y acumula cuatro partidos sin derrotas: victorias ante Defensa y Justicia y Deportivo Riestra, además de empates frente a Estudiantes de La Plata y el Tatengue, ambos en condición de visitante.

Carlos Tévez recibió una buena noticia en la previa: Santiago Fernández se recuperó de la contractura sufrida en el isquiotibial ante el Pincha y volvería al equipo titular. En tanto, el «Apache» aguardará hasta último momento por la evolución de Matías Catalán y Franco Cristaldo, ambos con molestias musculares pero con muchas chances de partir desde el inicio.

De esta manera, la probable formación de Talleres sería: Guido Herrera; Augusto Schott, Santiago Fernández, Matías Catalán o José Luis Palomino, Alexandro Maidana; Mateo Cáceres, Matías Galarza, Franco Cristaldo; Diego Valoyes, Ronaldo Martínez y Rick.

El Ruso Zielinski ajusta detalles en Belgrano

Por el otro lado, el Pirata finalizó 5° en la Zona B, también con 26 puntos. Ambos equipos cerraron la fase regular con idéntico saldo: siete victorias, cinco empates y cuatro derrotas. Además, igualaron en goles a favor y en contra: 17 convertidos y 13 recibidos.

Para visitar a Talleres, Ricardo Zielinski ajusta los últimos detalles del equipo con la tranquilidad de no tener bajas por lesión y recuperar futbolistas importantes. Leonardo Morales cumplió la suspensión tras la expulsión sufrida ante Barracas Central, mientras que el volante Juan Velázquez vuelve a estar disponible luego de perderse tres partidos por una molestia muscular.

Tras la goleada 4-0 frente a Sarmiento de Junín, las dudas pasan por dos puestos: Ramiro Hernández o Francisco González Metilli por la banda izquierda, y Santiago Longo o Franco “Mudo” Vázquez para acompañar a Adrián Sánchez en la mitad de la cancha. Además, el «Ruso» todavía debe definir dónde utilizará a Morales: como marcador central o lateral derecho, aunque esta última opción parece imponerse.

Así, la probable formación de Belgrano sería: Thiago Cardozo; Alcides Benítez, Leonardo Morales, Lisandro López, Adrián Spörle; Adrián Sánchez, Santiago Longo o Franco Vázquez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Ramiro Hernández o González Metilli; Lucas Passerini.

Belgrano no le gana un partido oficial a Talleres desde 2006, cuando lo derrotó en la Primera Nacional. Desde el regreso del Matador a Primera División, el Pirata nunca pudo imponerse en el clásico. Zielinski buscará romper esa racha en un duelo con mucho en juego.

La programación de los octavos de final del Apertura, completa

Este sábado se disputarán los cuatro partidos correspondientes al lado derecho del cuadro. Luego del clásico cordobés, la jornada continuará con Boca Juniors (2° de la Zona A) recibiendo a Huracán (7° de la Zona B) en La Bombonera desde las 19:00, también con transmisión de ESPN Premium.

Más tarde, desde las 21:30, habrá doble programación. Por un lado, Independiente Rivadavia, líder de la tabla anual y de la Zona A, recibirá a Unión de Santa Fe (8° de la Zona B) en el Bautista Gargantini. Por el otro, en La Paternal, Argentinos Juniors (3° de la Zona B) será local frente a Lanús (6° de la Zona A). El primero va por ESPN Premium y el segundo por TNT Sports Premium.

El ganador del clásico cordobés enfrentará en cuartos de final al vencedor del duelo entre la Lepra mendocina y el Tatengue. Por su parte, quien avance entre el Xeneize y el Globo jugará frente al ganador del cruce entre el Bicho y el Granate.