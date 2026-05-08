La Justicia analiza una nueva acusación contra la AFA por evasión y proveedores apócrifos

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) amplió la denuncia penal contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y su presidente, Claudio Tapia, por presunta evasión fiscal agravada mediante el uso de facturas apócrifas con las que se habrían evadido alrededor de 300 millones de pesos.

Investigan a la AFA por presunta asociación ilícita fiscal

Según detalló La Nación, la presentación judicial quedó en manos del juez en lo Penal Económico Diego Amarante, quien ya había procesado previamente a Tapia y a la AFA por retención indebida de aportes patronales y evasión tributaria.

Según la nueva acusación, la ARCA detectó la existencia de proveedores considerados apócrifos y pidió que se investigue también el posible delito de asociación ilícita fiscal. La ampliación de la denuncia alcanza además al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y a integrantes de la Comisión Directiva de la entidad.

En diciembre del año pasado, el organismo recaudador ya había denunciado a la cúpula de la AFA por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por unos 7.500 millones de pesos.

La nueva acusación se suma a otras investigaciones judiciales que avanzan sobre dirigentes del fútbol argentino por presunto lavado de dinero y fraude, en un escenario que complica cada vez más a la conducción de la máxima entidad del fútbol nacional.