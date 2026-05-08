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Justicia

La Justicia analiza una nueva acusación contra la AFA por evasión y proveedores apócrifos

La ARCA amplió la denuncia penal contra la AFA, Claudio Tapia y miembros de su conducción por presunta evasión agravada mediante facturas apócrifas. La Justicia investiga un perjuicio de unos 300 millones de pesos y analiza además la posible existencia de una asociación ilícita fiscal.

Redacción

Por Redacción

ARCA amplió la denuncia contra la AFA.

ARCA amplió la denuncia contra la AFA.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) amplió la denuncia penal contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y su presidente, Claudio Tapia, por presunta evasión fiscal agravada mediante el uso de facturas apócrifas con las que se habrían evadido alrededor de 300 millones de pesos.

Investigan a la AFA por presunta asociación ilícita fiscal

Según detalló La Nación, la presentación judicial quedó en manos del juez en lo Penal Económico Diego Amarante, quien ya había procesado previamente a Tapia y a la AFA por retención indebida de aportes patronales y evasión tributaria.

Según la nueva acusación, la ARCA detectó la existencia de proveedores considerados apócrifos y pidió que se investigue también el posible delito de asociación ilícita fiscal. La ampliación de la denuncia alcanza además al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y a integrantes de la Comisión Directiva de la entidad.

En diciembre del año pasado, el organismo recaudador ya había denunciado a la cúpula de la AFA por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por unos 7.500 millones de pesos.

La nueva acusación se suma a otras investigaciones judiciales que avanzan sobre dirigentes del fútbol argentino por presunto lavado de dinero y fraude, en un escenario que complica cada vez más a la conducción de la máxima entidad del fútbol nacional.


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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) amplió la denuncia penal contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y su presidente, Claudio Tapia, por presunta evasión fiscal agravada mediante el uso de facturas apócrifas con las que se habrían evadido alrededor de 300 millones de pesos.

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