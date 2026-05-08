Un mensaje de texto para cambiar una realidad: Familias Solidarias de Río Negro suma atención por WhatsApp

Con el nuevo canal se busca que el asesoramiento para las familias interesadas sea más simple, rápido y personalizado.

La solidaridad rionegrina busca nuevos caminos para conectar con la comunidad, y esta vez la puerta de entrada es el celular. Con el objetivo de acortar distancias y facilitar la información, el programa Familias Rionegrinas Solidarias lanzó una línea de WhatsApp (2920603928). La iniciativa busca que la consulta cotidiana y el asesoramiento personalizado sean la puerta de entrada para quienes desean brindar un entorno afectivo a niños y adolescentes que, por diversas situaciones, no pueden permanecer con su núcleo de origen..

Esta nueva herramienta de contacto directo llega para agilizar procesos comunicativos. Según explican desde la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), la idea es que cualquier vecino, desde la comodidad de su celular, pueda despejar dudas y recibir el acompañamiento de profesionales de manera inmediata.

Familia solidaria: un puente hasta que se resuelva una situación de fondo

El programa provincial interviene en situaciones críticas: promueve el acogimiento familiar temporal para menores de 18 años que, por una medida excepcional, deben ser separados de su núcleo conviviente. Esta es la última instancia de protección que adopta la SENAF; se aplica únicamente cuando se han agotado todas las medidas de protección integral y el distanciamiento del medio familiar resulta imprescindible para garantizar la integridad física o mental de los chicos.

Es importante comprender que este acogimiento es estrictamente transitorio. El hogar solidario funciona como un puente de afecto mientras se resuelve la situación de fondo que dio inicio a la separación, buscando siempre la mejor alternativa para el futuro del niño.



El lanzamiento del canal digital coincide con el crecimiento del programa en el territorio en los últimos meses. La red provincial se expandió a siete nuevas localidades de la Línea Sur. En comunidades como Ingeniero Jacobacci, Comallo y Maquinchao, ya se están instalando equipos de trabajo que buscan potenciar los valores de esta política pública. Con el mismo propósito de ampliar el alcance se incorporó un nuevo equipo interdisciplinario en Allen para fortalecer la red en el Alto Valle.

Cintia Cuassolo, coordinadora provincial del programa, destacó que esta expansión territorial es clave para garantizar un derecho fundamental: que los niños y adolescentes no pierdan sus vínculos con su comunidad mientras se resuelve su situación familiar.

Familias solidarias: quiénes pueden postularse y cuál es la condición excluyente

El esquema de participación es diverso, permitiendo que se postulen tanto personas solas como parejas, familias monoparentales o de la diversidad sexual. El requisito fundamental es que el hogar esté dispuesto a trabajar codo a codo con los profesionales del sistema durante todo el proceso de acogimiento.

La apertura en la composición de los hogares convive con una rigidez legal necesaria para proteger a los menores. Los aspirantes deben ser mayores de 25 años, no contar con antecedentes penales y lograr el consenso de todos los convivientes de la casa.

La finalidad del programa es el acogimiento es transitorio y no tiene fines adoptivos. Por esta razón, una condición excluyente es no formar parte del Registro Único de Aspirantes a Guardas con Fines Adoptivos (RUAGFA).

La misión de la Familia Solidaria es brindar afecto y contención mientras la Justicia resuelve la situación de fondo, acompañando al niño hasta que pueda regresar con sus lazos biológicos o se inicie un proceso de adopción con una familia distinta.

Con esta apuesta a la comunicación directa, se busca fortalecer las políticas de cuidado en la provincia, transformando la tecnología en un puente para que más familias puedan abrir sus puertas y ofrecer el afecto que las infancias necesitan.