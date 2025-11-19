Nada está cerrado
Nada está cerrado
Descubrí en la vida, que todas las cosas
tienen varios lados.
Nada está cerrado
Cuando veo un mundo, girando sin rumbo
en un universo de múltiples cielos y un fuego sagrado.
Nada está cerrado
Senderos se abren, existe ese puente
que te lleva siempre hacia el otro lado.
Aunque no lo veas, en medio de un mundo
frío y arrogante
Aunque no lo toques, siempre está a tu alcance.
Nada está cerrado
Se mueven las hojas sobre el viejo estanque.
Roberto Savasta
DNI 14.251.572
