Nada está cerrado

Descubrí en la vida, que todas las cosas

tienen varios lados.

Nada está cerrado

Cuando veo un mundo, girando sin rumbo

en un universo de múltiples cielos y un fuego sagrado.

Nada está cerrado

Senderos se abren, existe ese puente

que te lleva siempre hacia el otro lado.

Aunque no lo veas, en medio de un mundo

frío y arrogante

Aunque no lo toques, siempre está a tu alcance.

Nada está cerrado

Se mueven las hojas sobre el viejo estanque.

Roberto Savasta

DNI 14.251.572