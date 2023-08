Neuquén, la energía muy cara

Hernán N. Caire, DNI 5.262.288

cairehernan@yahoo.com.ar

NEUQUÉN

Chocón 1972: el que suscribe es el que esta parado en los cables y es el que conectó todos los tendidos eléctricos que conducían la energía hasta Buenos Aires, de lo cual me sentía con mis 23 años orgulloso por el trabajo realizado.

Hoy con mis 74 años tengo una bronca tremenda con el manejo que efectuaron las autoridades que hace mas de 60 años gobernaron y gobiernan la provincia de Neuquén, incluso le hicieron hasta monumentos a sus gobernadores, por suerte también le hicieron monumentos a Marcelo Berbel quien entre sus temas decía siempre el “sudoructo” de los neuquinos que por los cables se va a Buenos Aires.

Como es de publico conocimiento los neuquinos pagamos mas cara la energía tanto ahora como siempre gracias a la dirigencia política que siempre curro para ellos y el pueblo que se joda.

Mucho se habla de vaca muerta y va a pasar lo mismo todo se lo lleva buenos aires y sus políticos y un poco queda en Neuquén y a pesar de que son cifras millonarias los dirigentes neuquinos con la inteligencia que los caracteriza se encargan de despilfarrarla y ademas piden ¿“créditos”? Hacen asfalto por todos lados y los hospitales no tienen insumos, las escuelas no están equipadas como corresponde. Siempre les interesó que la educación no sea prioridad , pero los punteros políticos si, por suerte agarraron a algunos que se mandaron estafas millonarias, pues también no les interesa a los gobernantes controlar mucho, pues si no también los controlan a ellos.

Creo que la mayoría de la gente que tiene algo en la cesera sabe que Neuquén tendría que ser tremendamente rica si la distribución del los recursos, la “guita” hubiese sido como corresponde, pero los tremendamente ricos son los dirigentes y sus descendientes, que siguen manejando la cosa. Mucho para Buenos Aires, mucho para ellos y para el pueblo un poco y lo demás cháchara, cháchara y créditos, así lo pagan las generaciones futuras.

A los jóvenes va dirigida esta carta, pues son ellos que se tienen que preocupar por cambiar esta historia