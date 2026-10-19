Viedma reunió a más de 500 personas en un congreso que puso el foco en el deporte y la salud

Viedma reunió a más de 500 personas en un congreso de deporte y salud. Foto: gentileza.

Viedma fue sede del 2° Congreso de Ciencias Aplicadas al Deporte y a la Salud, una propuesta de formación que convocó a más de 500 profesionales y estudiantes durante dos jornadas en el club Sol de Mayo.

La actividad se desarrolló el viernes y el sábado, con la participación de especialistas de las áreas de nutrición, educación física, kinesiología y psicología. El encuentro buscó acercar herramientas y conocimientos para mejorar el trabajo de quienes se desempeñan en el ámbito deportivo y sanitario.

Siete especialistas y 14 ponencias sobre deporte y salud

El programa incluyó siete disertantes que brindaron un total de 14 ponencias sobre distintas temáticas vinculadas con la aplicación de las ciencias al deporte y la salud.

Para obtener la certificación, con resolución ministerial N° 5562, los participantes debieron completar una carga de 30 horas cátedra distribuidas durante las dos jornadas del congreso.

La propuesta permitió intercambiar experiencias y actualizar conocimientos sobre disciplinas que intervienen en la preparación, el rendimiento y el cuidado de la salud de los deportistas.

Atletas de Viedma compartieron sus experiencias

El cierre del congreso contó con una charla abierta de deportistas locales, que compartieron sus trayectorias y experiencias en relación con los temas abordados durante las capacitaciones.

Participaron Nicolás Mazzola, vinculado al fútbol; Melina Cabrera, de handball; Silvia González Victorica, de running; y Alfredo Ventura, de básquet.

El encuentro fue organizado por la Secretaría de Deporte de Río Negro.