Viedma reunió a más de 500 personas en un congreso que puso el foco en el deporte y la salud
La propuesta reunió a profesionales y estudiantes de distintas disciplinas en el club Sol de Mayo. Hubo 14 ponencias sobre nutrición, psicología y preparación física, además de una charla con atletas locales.
Viedma fue sede del 2° Congreso de Ciencias Aplicadas al Deporte y a la Salud, una propuesta de formación que convocó a más de 500 profesionales y estudiantes durante dos jornadas en el club Sol de Mayo.
La actividad se desarrolló el viernes y el sábado, con la participación de especialistas de las áreas de nutrición, educación física, kinesiología y psicología. El encuentro buscó acercar herramientas y conocimientos para mejorar el trabajo de quienes se desempeñan en el ámbito deportivo y sanitario.
Siete especialistas y 14 ponencias sobre deporte y salud
El programa incluyó siete disertantes que brindaron un total de 14 ponencias sobre distintas temáticas vinculadas con la aplicación de las ciencias al deporte y la salud.
Para obtener la certificación, con resolución ministerial N° 5562, los participantes debieron completar una carga de 30 horas cátedra distribuidas durante las dos jornadas del congreso.
La propuesta permitió intercambiar experiencias y actualizar conocimientos sobre disciplinas que intervienen en la preparación, el rendimiento y el cuidado de la salud de los deportistas.
Atletas de Viedma compartieron sus experiencias
El cierre del congreso contó con una charla abierta de deportistas locales, que compartieron sus trayectorias y experiencias en relación con los temas abordados durante las capacitaciones.
Participaron Nicolás Mazzola, vinculado al fútbol; Melina Cabrera, de handball; Silvia González Victorica, de running; y Alfredo Ventura, de básquet.
El encuentro fue organizado por la Secretaría de Deporte de Río Negro.
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