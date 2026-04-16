No hay que caer en el juego político pendular

Alejandro De Muro DNI 5.081.245

Múñiz, Buenos Aires

Axel Kicillof no ha logrado revertir, aún, los altos índices de inseguridad y pobreza existentes en la provincia de Buenos Aires. Gran parte de los indigentes que habitan CABA y duermen en sus calles provienen del ámbito bonaerense.

El nombre del gobernador está asociado a una labor con poco para ofrecer y mucho para lamentar. Sin embargo, encuestas confiables le adjudican altas chances de ser el próximo Presidente. Kicillof no cambió. En su imagen siguen gravitando las mismas aristas negativas. Los que aparentemente estarían dispuestos a desdecirse en las urnas son algunos ciudadanos; a encumbrar al político que, meses atrás, defenestraban.

Quienes se opusieron al populismo y al plan “platita”, entre otros dislates, no deberían alentar la vuelta a tan nefastas prácticas. En la medida que los ciudadanos voten con ofuscación, abjuren de sus principios y abandonen el objetivo de hallar al candidato que menor encarne sus ideales, el futuro se tornará difuso e inalcanzable.