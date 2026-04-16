El presidente del INTA, Nicolás Brozovich: «La agricultura del futuro se medirá más en moléculas que en toneladas»

El presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, participó en el Encuentro Binacional de Cannabis Medicinal y Cáñamo Industrial realizado en Roca. El evento, que reunió a expertos de Argentina y Brasil, se desarrolló en el auditorio de Diario RÍO NEGRO. Durante la jornada, el funcionario destacó la necesidad de fortalecer el conocimiento técnico en estas producciones.

Consultado por RN RADIO, Bronzovich enfatizó que el sector atraviesa una transición hacia nuevos paradigmas de valor productivo. «La agricultura del futuro seguro va a estar más medida en moléculas, en salud, que en toneladas por hectárea», afirmó el presidente del INTA. Según su visión, el país busca liderar el aporte de tecnología para consolidar nuevas cadenas de negocios que generen riqueza local.

La diversificación productiva de la Patagonia Norte

En relación al desarrollo de la Patagonia Norte, específicamente del Alto Valle de Río Negro, destacó el profesionalismo de los productores frutícolas. “Por ser una zona de cultivos tan intensivos, con el profesionalismo que implica, tienen un expertise que creo que lo han sabido transferir”, explicó Nicolás Bronzovich. Además, celebró el rol del organismo como articulador y señaló que “el INTA ha jugado de epicentro para que distintos actores del sistema de innovación local y global articulen”.

Sobre la diversificación de la producción del Alto Valle —históricamente ligada a la manzana y la pera— hacia otros cultivos como maíz o alfalfa, se mostró optimista frente a los cambios. “Esta diversificación yo la veo con buenos ojos”, sostuvo, aunque aclaró que “no me gustaría ser el que me toca por ahí estar reemplazando una hectárea de manzana por algún otro cultivo”. En ese marco, definió el proceso como “innovación, diversificación, intensificación sustentable”.

Bronzovich también hizo foco en el contexto global y las nuevas demandas. “Vivimos tiempos de mucha incertidumbre y nuevas tendencias saludables”, afirmó, y advirtió sobre la “incertidumbre climática” que atraviesan las producciones a cielo abierto. En ese escenario, remarcó que “la ciencia y la técnica están para transformarlos, ponerle conocimiento, ponerle innovación”.

Como ejemplo de estos cambios, mencionó innovaciones concretas en cultivos. “Seguramente en breve alfalfa editada genéticamente y que tienen particularidades para producir fardo de mayor o menor calidad”, explicó. A su entender, este tipo de avances permiten transformar “ese desafío al que estamos enfrentados como sector productivo en oportunidades”.

En cuanto al maíz, expresó su entusiasmo al observar su expansión en la región. “A mí me gusta ver maíz, no lo voy a negar, vi varios lotes y muy lindos así que me parece que está bueno que también ocurra eso”, señaló.

Destacó la capacidad del sistema productivo argentino para diversificarse. “No somos tendientes al monocultivo, los argentinos somos productores muy diversificados y que nos gusta integrar actividades”, concluyó, y celebró que esa dinámica también se consolide en el Alto Valle.

Cannabis medicinal: Argentina y Brasil cruzan fronteras y tienden «puentes técnicos»

Bronzovich destacó la presencia de la empresa brasileña Embrapa por «cruzar las fronteras» y «tender puentes técnicos» con el organismo nacional. El funcionario resaltó que esta alianza es vital para los cultivos con potencial biofarmacológico, asegurando que «tan importante es que articulemos para ponerle ciencia».

Sobre el cannabis, el directivo señaló que históricamente «ha estado más cerca de las macetas y de los fondos de los patios que como cultivo de verdad». En ese sentido, celebró la profesionalización del sector y calificó la actual producción como un «salto de calidad» necesario para la industria.

A su vez, sostuvo que el escenario actual abre nuevas oportunidades. Bronzovich remarcó que el potencial biofarmacológico del cannabis exige “un salto de calidad” basado en investigación y desarrollo.

El funcionario vinculó este proceso con transformaciones más amplias en el agro. Desde su perspectiva, la agricultura avanzará hacia un modelo “más medido en moléculas y en salud que en toneladas por hectárea”.

Además, consideró que el Alto Valle cuenta con ventajas competitivas. Destacó que la experiencia en fruticultura intensiva generó capacidades técnicas que hoy pueden transferirse a nuevos cultivos.

«El sector privado cada vez juega más en materia de innovación»

El presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, se refirió al impacto de los despidos y recortes en organismos nacionales como el SMN y el INTI y planteó un escenario de atención. Señaló que lo observa “con la preocupación que me corresponde” y subrayó que “el principal recurso de cualquier organismo de ciencia y técnica, el recurso humano”.

En ese marco, habló de la necesidad de una “renovación, un rejuvenecimiento”, en un contexto donde también consideró que las estructuras deben adaptarse a los cambios del sistema científico y productivo.

Además, remarcó que el INTA no puede pensarse de manera aislada. “Si no, no tiene ningún valor el INTA”, afirmó en relación a la articulación con otros actores, y sostuvo que “el sector privado cada vez juega más en materia de innovación”.