La fuerte autocrítica de Gustavo Costas tras la derrota de Racing: «Tenemos que terminar el semestre y analizar»

El técnico de la Academia se mostró molesto por la derrota de su equipo ante Botafogo.

Gustavo Costas fue muy autocrítico tras la caída de Racing 3-2 ante Botafogo, en el marco de la Copa Sudamericana. La Academia, que empataba y era más, pagó caro los errores defensivos y el Fogao se lo ganó en el descuento con un gol que provocó la ira del DT. Luego del tanto de Danilo en el minuto 93 que significó otra derrota, el director técnico del conjunto de Avellaneda se dio vuelta y pateó lo primero que se le cruzó con mucha bronca.

La fuerte autocrítica de Costas tras la derrota de Racing

El entrenador de la Academia se mostró preocupado por el momento que atraviesa su equipo. «Los tres goles los regalamos nosotros. Cada defecto nuestro es un gol del rival», sostuvo el DT.

«Antes no llegábamos tanto y convertíamos; ahora estamos abajo del arco y te cuesta un huevo hacer un gol», dijo, a la hora de hacer un análisis.

«Tenemos que terminar este semestre y analizaremos si hacer un recambio en nuestro plantel. Quizás el club no está para gastar tanto», disparó Costas cuando le preguntaron si va a dejar ir a varias de sus figuras en el mercado.

«No sé si es injusto pero con mucha bronca. Hicimos mucho para ganar el partido, era un empate y por una desatención nos terminan ganando. Da mucha bronca«, declaró el capitán Santiago Sosa. «Hay que estar más atentos para defender y para convertir. Tenemos muchas situaciones de gol y no estamos con efectividad. Esto es por goles, nos llegaron tres veces y nos hicieron tres goles. No estoy preocupado por el juego ni por la actitud porque damos todo, pero tenemos que hacer goles y defender mejor», concluyó.

El equipo de Avellaneda perdió tres de los últimos cuatro partidos y por el momento está fuera de los puestos de clasificación en la Sudamericana y en el Apertura.