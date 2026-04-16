Pablo Cervi se reunió con Karina Milei en Vaca Muerta y destacó el rol estratégico de YPF

El senador nacional por Neuquén, Pablo Cervi, participó de una jornada en Vaca Muerta junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en el marco de una agenda oficial centrada en el desarrollo energético y la proyección internacional del país.

Tras reunirse con Karina Milei, Pablo Cervi resaltó el potencial exportador de Vaca Muerta

La actividad contó también con la presencia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y tuvo como uno de sus ejes el reconocimiento a YPF, que recibió la distinción de Marca País Argentina.

Durante el encuentro, Cervi subrayó la importancia estratégica del yacimiento neuquino y el papel de la petrolera estatal en la actual etapa del sector. “Vaca Muerta es uno de los grandes activos que tiene la Argentina para crecer, generar divisas y convertirse en un país exportador de energía”, sostuvo.

El senador remarcó que el desarrollo del complejo energético es resultado de la articulación entre recursos naturales, tecnología y capital humano, aunque advirtió sobre la necesidad de sostener condiciones favorables: “Para que este desarrollo se mantenga en el tiempo, necesitamos reglas claras, previsibilidad y un Estado que acompañe sin poner trabas”.

En ese sentido, valoró la distinción otorgada a YPF como un reflejo de su reposicionamiento: “Es una empresa que está volviendo a enfocarse en producir, invertir y competir a nivel global”.

Cervi también puso el foco en el impacto local, al señalar que Neuquén es protagonista de una transformación que puede redefinir la matriz productiva del país y generar empleo. “La energía que se produce acá puede cambiar la economía argentina”, afirmó.

Finalmente, planteó el desafío a futuro: transformar el potencial en desarrollo concreto mediante la agregación de valor y el aumento de exportaciones. «Argentina tiene todo para ser un jugador energético global. Lo que necesitamos es sostener el rumbo”, concluyó.