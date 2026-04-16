Cumbre en Washington: Donald Trump anunció que recibirá a los líderes de Israel y Líbano en la Casa Blanca

El escenario diplomático en Medio Oriente se trasladará en los próximos días al Salón Oval. Tras el sorpresivo anuncio de un alto el fuego de 10 días entre Israel y Líbano, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que recibirá en la Casa Blanca al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y al presidente libanés, Joseph Aoun, para una cumbre que busca poner fin a las hostilidades de manera permanente.

La reunión, prevista para concretarse en un plazo de «cuatro o cinco días», representará un hito histórico en las relaciones bilaterales de ambos países, que se encuentran técnicamente en guerra desde hace décadas. «Se reunirán, probablemente vendrán a la Casa Blanca, y eso será estupendo», adelantó Trump a los periodistas, horas después de que entrara en vigencia la tregua temporal este jueves.

La ofensiva diplomática para una paz duradera

El encuentro en Washington es la pieza central de la estrategia de la administración republicana para estabilizar la región. Trump delegó en su equipo de mayor confianza -el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el jefe militar Dan Caine- la tarea de coordinar los detalles técnicos de la cumbre y asegurar que la pausa de 10 días sirva como plataforma para un tratado de largo aliento.

Desde Beirut, el presidente Joseph Aoun mantuvo una conversación telefónica con Trump para agradecerle personalmente sus gestiones. Según el comunicado oficial de la presidencia libanesa, el mandatario le expresó su gratitud por el esfuerzo realizado para alcanzar el alto el fuego y sentar las bases de una «paz y estabilidad duraderas», paso previo indispensable para concretar un proceso de paz regional.

El desafío de sostener la tregua antes de la cumbre

A pesar del optimismo reinante en la Casa Blanca, la reunión se dará en un contexto de extrema fragilidad. El alto el fuego, que comenzó formalmente a las 21:00 GMT, es visto por Líbano como una «demanda clave» que se buscaba desde el primer día de los combates entre el ejército israelí y el grupo chiita Hezbolá.

Sin embargo, el éxito de la cumbre dependerá de que las armas se mantengan en silencio durante la próxima semana. Hezbolá ya advirtió que su adhesión a la tregua será «cautelosa» y estará condicionada a que Israel detenga totalmente sus operaciones y no utilice el paréntesis para realizar ataques selectivos.

Mientras tanto, la logística en Washington ya se puso en marcha para recibir a las comitivas. Para Trump, este encuentro representa la posibilidad de anotarse un triunfo diplomático de alto impacto, habiendo calificado esta mediación como la «décima guerra» resuelta bajo su gestión, en un conflicto que ya ha dejado más de 2.000 muertos y un millón de desplazados en territorio libanés.

Con información de AFP.