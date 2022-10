No logramos tener agua

Vecinos del barrio “San Sebastián”

ROCA

Los vecinos del barrio “San Sebastián”, ubicado en calle Alsina al 4.500, de Roca denunciamos la imposibilidad de conexión del servicio de agua potable por una obra complementaria que no se concretó por parte de los responsables del loteo.

Este inconveniente afecta a más de 165 familias que compraron de buena fe los terrenos, que, según los vendedores, fueron adjudicados con los servicios puestos en cada uno de los terrenos.

Desde el 2019, venimos reclamando a los responsables del desarrollo (Desarrollo Inmobiliario Molina Lagos) la realización de la conexión del servicio de agua potable.

Los vendedores nos dijeron que era una gestión que teníamos que diligenciar con la empresa provincial ARSA, a quienes recurrimos en tiempo y forma donde nos comunicaron que ellos solo habilitaban el servicio con la obra complementaria de conexión domiciliaria concluida.

Además, desde ARSA, se comunicó al fideicomiso mediante nota el pasado 21 de marzo del 2019, que a efectos de otorgar la factibilidad de provisión de agua potable a la parcela se debía realizar la obra complementaria, que se denomina “obra por cuenta de terceros”, nota que fue firmada por uno de los representantes del fideicomiso, que hoy dice desconocer su propia firma.

Luego de años de disputa nos encontramos con que los vecinos debemos afrontar con nuestro dinero una situación que no es nuestra responsabilidad, con el costo económico elevado que esto indica.

De todas maneras, desde la empresa ARSA, nos indicaron que la “Obra por cuenta de terceros debe ser general -que abarque todo el loteo- y no particular de cada uno de los vecinos. Es decir que si algún vecino afectado desea individualmente asumir el costo de la obra en cuestión no lo podrá hacer porque ARSA nunca habilitará el servicio de agua potable.

A esto debemos sumarle que la parcela nunca se desafecto del riego rural, por lo que existe una deuda millonaria con el consorcio de riego que también debe saldarse.

Mediante la presente nota, los abajo firmantes vecinos del barrio “San Sebastián”, ponemos en conocimiento público este hecho del que somos víctimas y esperamos que las autoridades pertinentes y la justicia actúen de manera inmediata para solucionar este mal momento que estamos atravesando.