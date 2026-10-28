Prodeng creció a la par de Vaca Muerta y hoy apunta a la formación e innovación tecnológica para acelerar la actividad

"Estamos orgullosos de estar en la mayoría de los proyectos grandes que hoy se están desarrollando", destacó Resio. Foto: Emiliano Ortíz.

Prodeng SRL lleva 12 años de experiencia en la cuenca Neuquina, brindando servicios de ingeniería aplicada para la industria del petróleo y el gas «Tenemos la ventaja de haber estado en toda la curva de aprendizaje de Vaca Muerta», afirmó su CEO, Federico Resio, en diálogo con Diario RÍO NEGRO durante la AOG Patagonia 2026.

La firma está presente desde la época de la perforación vertical, y fue testigo de la evolución de los trabajos en la industria. «Empezamos con los primeros pozos de Loma Campana, cuatro fracturas verticales muy simples. Eran muy desafiantes en ese momento, porque era pasar de algo estándar, es decir, convencional sin arena, a manejar fluidos erosivos», explicó Recio.

Aunque al principio el crecimiento en la cuenca no fue rápido, explicó que en los últimos cinco años se adquirió un ritmo de crecimiento «vertiginoso» que le dio a Prodeng la necesidad de acercarse aún más a sus clientes para entender mejor sus necesidades.

«Mucho de lo que se desarrolló en Vaca Muerta es de Vaca Muerta. Si bien siempre miramos Estados Unidos como alguien que arrancó antes, hay muchas cosas que se que se hicieron acá. Fue algo fantástico poder acompañar a nuestros clientes en ese desarrollo», añadió.

Un crecimiento «explosivo»

Un reflejo del crecimiento de la empresa en paralelo al desarrollo de la cuenca, fue la expansión de su personal. En poco más de una década, Prodeng pasó de ser una pyme integrada solamente por Federico Resio y su socio Gustavo Henderson, a tener un equipo de más de 400 personas.

«Tuvimos un crecimiento explosivo», expresó el CEO, aunque también afirmó: «Desde que comenzamos hasta hoy, la forma de comunicarnos, de trabajar, y los procesos han cambiado rotundamente. Así que fue muy lindo, pero también muy desafiante«.

Prodeng trabajó con varias de las grandes compañías productoras de Vaca Muerta, con experiencia en el desarrollo de áreas como Fortín de Piedra de Tecpetrol, o Bajo el Choque, cuando era de Exxon Mobil.

La empresa hoy trabaja en el desarrollo de áreas como La Calera, Rincón del Mangrullo, Sierra Chata o Bajada del Palo. Además, tiene una división de Frac Stack que acompaña a Tenaris en el desarrollo de las operaciones de sus sets de fracturas.

«Estamos orgullosos de estar en la mayoría de los proyectos grandes que hoy se están desarrollando», destacó Resio.

Formación profesional y tecnología para acelerar Vaca Muerta

Un acuerdo común dentro de la industria es la necesidad de abastecer la demanda de mano de obra de cara al futuro. En esa línea, Resio comentó que «para duplicar o triplicar la cantidad de actividad, quizás hablando de tres o cuatro años, vamos a necesitar mucho refuerzo de talentos».

Para avanzar en esa solución, explicó que Prodeng está trabajando para seguir formando profesionales. Sin embargo, también señaló que la implementación de nuevas tecnologías también es una medida necesaria para acompañar el crecimiento del sector hidrocarburífero. «El gran desafío que tenemos hoy es crecer aplicando esa tecnología a la velocidad que nos exige el crecimiento de Vaca Muerta», expresó.

«Sin duda hoy las posibilidades de manejo de big data e implementaciones de inteligencia artificial permiten empezar a trabajar en soluciones que alejen a la persona del riesgo o que pueda tomar decisiones más precisas«, añadió.

«Dentro de nuestro servicio de Frac Stack hemos hecho un desarrollo tecnológico llamado Focus que levanta las variables de lo que hacemos y hace que nuestras decisiones tengan una barrera de seguridad que nos evite tener errores» comentó Resio. De esa manera, la firma busca brindar eficiencia y seguridad, una combinación que consideran necesaria para avanzar a «la velocidad que Vaca Muerta requiere».

Respecto a cómo se ven en los próximos años, el empresario volvió a enfatizar en la necesidad de integrar la tecnología con el capital humano. «Nosotros trabajamos mucho en lugares remotos, con exposición a condiciones no solamente medioambientales, sino de altas presiones y realmente tener eficiencia. Entonces, ese es nuestro foco para el futuro», concluyó.