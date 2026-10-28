Río Negro impulsa medidas para formar nuevos profesionales en energía, minería y tecnología

El objetivo de estas medidas es acompañar el desarrollo productivo provincial. Foto: Gobierno de Río Negro.

El Gobierno de Río Negro destacó las medidas que lleva adelante, junto con universidades e instituciones especializadas, para impulsar la formación de nuevos profesionales en línea con los sectores que considera estratégicos a futuro, como la energía, la minería y el desarrollo tecnológico.

Las propuestas incluyen diplomaturas y cursos en marcha, nuevas ediciones próximas a comenzar y capacitaciones que ya finalizaron con resultados concretos. Según la Provincia, el objetivo es acompañar el desarrollo productivo provincial y preparar recursos humanos para las oportunidades que generan las nuevas actividades.

La Secretaria de la Unidad Provincial de Enlace con las Universidades, Daiana Neri, destacó al respecto: «Creemos que tenemos que trabajar en dos canales muy importantes de formación: brindar información, generar vocaciones y, por otro lado, herramientas muy concretas para las salidas laborales».

Capacitaciones en energía nuclear y minería

Entre estas iniciativas, actualmente se dicta la segunda cohorte del Diplomado en Energía Nuclear, desarrollado junto al Instituto Balseiro. La alta demanda fue uno de los datos más destacados, ya que recibió más de 700 inscripciones para los 200 cupos disponibles.

Esta formación contempla un cursado de 140 horas virtuales. Aborda aplicaciones de la energía nuclear en la medicina, la industria y la generación eléctrica, además de seguridad, ambiente y el potencial de Río Negro en el sector.

También se desarrollan cursos para docentes de nivel primario y secundario, también junto al Instituto Balseiro, orientados a incorporar conocimientos sobre radiaciones, radiactividad y energía nuclear en las aulas, mediante herramientas pedagógicas que vinculan la ciencia con la vida cotidiana.

En paralelo, la Provincia trabaja con la Universidad Nacional de Río Negro en una nueva cohorte de la Diplomatura en Sustentabilidad Minera, que aborda los aspectos productivos, ambientales, sociales y regulatorios de la actividad. La edición anterior contó con 74 egresados, provenientes de distintas localidades.

Formación tecnológica

Durante 2026 finalizó la segunda cohorte de la Diplomatura en Programación y Análisis de Datos, desarrollada junto a la Universidad de Buenos Aires en Sierra Grande, Río Colorado, Cinco Saltos y General Roca. La propuesta gratuita tuvo 161 cursantes y 107 egresados, quienes incorporaron herramientas de programación, estadística y análisis de datos.

También concluyó Aceleración Tech, desarrollada junto a Alkemy, que recibió alrededor de 4.400 postulaciones, de las cuales se seleccionaron 120 participantes, y finalizó con 62 egresados. El programa incluyó entrenamiento intensivo, mentorías, un hackathon presencial y proyectos tecnológicos, además de instancias de vinculación con empresas para favorecer la inserción laboral.