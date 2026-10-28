Así es la casa que Mex Urtizberea construye en Bariloche: su nueva vida en la Patagonia, entre una casa rodante y la construcción en seco

Mex Urtizberea encontró en Bariloche mucho más que un destino de vacaciones. El músico, actor y conductor decidió cambiar su estilo de vida y establecerse en la ciudad rionegrina, donde actualmente construye su casa. Mientras avanza la obra, vive en una casa rodante instalada en el mismo terreno y disfruta de una rutina muy diferente de la que llevaba en Buenos Aires.

Durante su participación en Otro día perdido, el programa que conduce Mario Pergolini por El Trece, el creador de ¡FA! contó cómo surgió su vínculo con la Patagonia y qué lo llevó a tomar una decisión que transformó su vida. Hace aproximadamente dos años que pasa temporadas en Bariloche, un lugar que comenzó a frecuentar durante los inviernos para practicar esquí y del que terminó enamorándose.

Mex Urtizberea contó por qué decidió irse a vivir a Bariloche

La historia comenzó con sus viajes de invierno. Urtizberea aprendió a esquiar y empezó a visitar Bariloche con frecuencia, hasta que descubrió que quería pasar cada vez más tiempo en la ciudad.

Lo que inicialmente era una escapada para disfrutar de la nieve y la montaña terminó convirtiéndose en un proyecto de vida.

En la entrevista con Pergolini, el artista explicó que fue tomando la decisión durante un par de años, a medida que se afianzaba su vínculo con el lugar.

Definió esta nueva etapa como un cambio de vida maravilloso y contó que en Bariloche encontró una tranquilidad que disfruta especialmente.

Actualmente se siente cómodo con su rutina, disfruta del entorno y asegura que la pasa muy bien.

Vive en una casa rodante mientras construye su casa en Bariloche

Uno de los detalles más llamativos de esta nueva etapa es su vivienda actual. Mex Urtizberea vive en una casa rodante instalada en el terreno donde está construyendo su futuro hogar.

Lejos de presentar esta situación como una incomodidad, el conductor habló con entusiasmo de la experiencia y de la posibilidad de permanecer en el lugar mientras avanza la construcción.

Durante la conversación también hizo una referencia humorística a la ubicación de su vivienda, a la que describió como una especie de «conurbano» de Bariloche, en el sector oeste de la ciudad.

La casa rodante le permite estar cerca de la obra y disfrutar del entorno patagónico mientras espera que su nuevo hogar esté terminado.

Así es Casa FA, el proyecto de construcción que toma forma en Bariloche

En paralelo con esta nueva vida, avanza Casa FA, el proyecto de vivienda cuya construcción se muestra a través de publicaciones en Instagram.

Una de las publicaciones presenta los trabajos con una frase que resume el espíritu de la obra: «Casa FA sigue tomando forma. Construcción real, sin filtro».

El contenido permite acercarse al proceso de construcción, mostrando los trabajos necesarios para levantar una vivienda desde sus primeras etapas.

Entre las referencias utilizadas en la publicación aparecen la construcción en seco, las obras y las casas modernas, conceptos que permiten identificar una propuesta vinculada con sistemas constructivos contemporáneos.

Por el momento, no se difundieron detalles confirmados sobre la superficie total de la casa, la cantidad de ambientes o la fecha en que estará terminada.

Construcción en seco: el sistema moderno que aparece en Casa FA

La publicación sobre Casa FA hace referencia a la construcción en seco, un método que se utiliza cada vez más en viviendas modernas.

Este sistema emplea componentes industrializados que se montan mediante uniones mecánicas, con menor utilización de agua que en las obras tradicionales de mampostería húmeda.

Entre sus ventajas potenciales se encuentran la rapidez de ejecución, la organización del proceso constructivo y la posibilidad de incorporar soluciones de aislación térmica.

En Bariloche, donde las temperaturas invernales pueden ser muy bajas, el diseño de la envolvente térmica de una vivienda es especialmente importante.

La eficiencia energética depende, entre otros factores, de los materiales, la aislación, las aberturas y la calidad de la ejecución.

Aunque la publicación de Casa FA menciona la construcción en seco, todavía no se conocen todos los detalles técnicos del proyecto.

Cómo es la nueva rutina de Mex Urtizberea entre Bariloche y Buenos Aires

El cambio de residencia no significó abandonar sus compromisos artísticos.

Urtizberea contó que viaja a Buenos Aires cada mes o mes y medio, permanece allí el tiempo necesario para cumplir con sus actividades laborales y después regresa a Bariloche.

Esta dinámica le permite mantener su vínculo con la televisión, la música y sus proyectos profesionales sin renunciar a la tranquilidad que encontró en el sur.

En lugar de instalarse definitivamente en la ciudad donde concentra gran parte de su trabajo, eligió invertir esa lógica: su lugar de residencia es Bariloche y Buenos Aires se convirtió en el destino al que viaja por cuestiones laborales.

De los viajes para esquiar a una nueva vida en la Patagonia

La decisión de Mex Urtizberea refleja una transformación que fue madurando con el tiempo.

Primero llegaron los viajes durante el invierno, después el aprendizaje del esquí y finalmente el deseo de permanecer en Bariloche durante períodos cada vez más largos.

Lo que comenzó como una pasión por la nieve terminó convirtiéndose en una elección de vida.

Hoy, mientras construye su casa y vive temporalmente en una vivienda rodante, el conductor disfruta de la tranquilidad que encontró en la ciudad rionegrina.

Su historia suma un capítulo particular a la relación de distintas figuras del espectáculo con la Patagonia: Mex no eligió Bariloche solamente para descansar, sino para construir allí su hogar y organizar una nueva manera de vivir.