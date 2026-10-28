Radio abierta, movimiento y música en vivo: el hospital de Cutral Co celebra la salud mental

Este jueves se realizará la actividad organizada por diferentes servicios para celebrar el Día de la Salud Mental que se debió postergar por las condiciones climáticas adversas. Serán varias horas para compartir actividades físicas, musicales, diferentes stands, una radio abierta y una banda en vivo, para el cierre.

El punto de encuentro será en el ingreso al establecimiento de salud pública que recibe a la población de Cutral Co y Plaza Huincul

El día de la Salud Mental se conmemora cada 10 de octubre. En la comarca petrolera se había organizado una propuesta abierta para que participe toda la población a principios de mes. Sin embargo, las persistentes y continuas lluvias hizo que la organización desestimara la fecha y la reprogramó para este jueves.

El diseño de propuestas fue llevado adelante por los servicios de Salud Mental, Social y Centro de Día y busca que los usuarios, sus familias y los vecinos puedan concurrir y acompañar la iniciativa. Además, se podrán conocer los diferentes dispositivos que existen en el sistema público.

El programa para este jueves contempla a las 10, la apertura oficial; a las 10:30 habrá danza terapia a cargo de la profesora Sol Cola. Una hora después será el turno de yoga a cargo de Luciana Paredero. En este caso se invita a concurrir con manta o colchoneta para poder realizar la actividad.

La música empezará a las 12:30 con la presentación de canto de Flor Méndez; a las 13, estará el taller de música de Centro de Día y a las 13:30, la acompañante terapéutica Melina García ofrecerá Tai Chi. Mientras que a las 14, Soledad Porro brindará la clase de Zumba; media hora después llegará la murga Los Amantes de la Noche y el cierre será con la banda local La Cuadra, que tiene una amplia trayectoria e la región.

Mientras todo sucede, funcionará la radio abierta. Otros servicios del hospital pondrán sus stands informativos. La jornada permitirá dar a conocer cómo se gestionan los turnos y la atención no solo en el área de Salud Mental, sino en el resto que conforman el Complejidad Media que absorbe la demanda de las dos ciudades y de las otras localidades que dependen de aquí.

