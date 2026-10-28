El sospechoso por el crimen de una mujer de Allen se entregó en una comisaría de Roca y será imputado

El sospechoso de matar a Laura Estefanía Gutiérrez en Allen se presentó este martes en la comisaría Tercera de Roca, dos días después del homicidio. El hombre había sido identificado por los investigadores y tenía un pedido de detención vigente en el marco de la causa.

La audiencia de formulación de cargos está prevista para este miércoles al mediodía. La investigación busca esclarecer las circunstancias del crimen, ocurrido el domingo y determinar las responsabilidades penales.

Cómo identificaron al sospechoso

Tras conocerse el homicidio, personal policial inició tareas para reconstruir lo sucedido e identificar al presunto autor. Las diligencias se desarrollaron en el ámbito de la comisaría 33 de Allen, con intervención de la Fiscalía correspondiente.

Según la información policial, los investigadores reunieron elementos que orientaron la pesquisa hacia un hombre señalado como posible autor del ataque con un arma de fuego. A partir de esos avances, se emitió un pedido de detención en el marco de la causa.

El sospechoso se presentó finalmente en una dependencia policial de Roca. Su llegada quedó registrada en el informe elevado por la unidad interviniente.

La causa por el homicidio en Allen

La investigación está caratulada como “Homicidio con arma de fuego” y cuenta con intervención de la Fiscalía 1. La presentación del hombre se produjo mientras avanzaban las actuaciones judiciales.

La audiencia prevista para este miércoles permitirá formalizar la imputación y conocer los cargos que la Fiscalía le atribuye al sospechoso.