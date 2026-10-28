Javier Milei en Catamarca: la defensa del RIGI en la apertura de dos plantas de litio y el silencio por Flávio Bolsonaro
El Presidente habló este miércoles en el acto de Río Tinto, en el marco de la expansión del Proyecto Fénix. La actividad se realizó junto al gobernador Raúl Jalil.
El presidente Javier Milei brindó un breve discurso en Catamarca durante la inauguración de nuevas instalaciones de producción de carbonato de litio de la empresa Río Tinto. El acto formó parte de la expansión del Proyecto Fénix, ubicado en el Salar del Hombre Muerto. Las palabras del presidente tuvieron lugar en medio de la polémica por el presunto paso por Argentina de Flávio Bolsonaro, aunque no se expresó al respecto.
La actividad contó con la presencia del gobernador catamarqueño, Raúl Jalil, en una visita con la que el mandatario nacional retomó su agenda en las provincias. La ampliación del proyecto minero se da en un contexto de impulso a las inversiones en el sector, tras la aprobación de un nuevo Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Discurso del presidente en Catamarca este miércoles
Milei cuestionó a Ricardo Quintela por no adherir al RIGI: “Volvió a emitir papelitos de colores”
“Mientras los gobernadores responsables salen a traer inversiones, él volvió a emitir papelitos de colores para pagarle a los empleados estatales”, afirmó el mandatario nacional. Además, acusó al gobernador riojano de recurrir a la emisión para “cubrir presupuestos infinitos”.
Javier Milei defendió la minería en Catamarca: “La minería transforma la vida de las comunidades”
Milei encabeza la inauguración de dos plantas de litio en Catamarca
«El RIGI es sinónimo de estabilidad fiscal, aduanera, cambiaria y seguridad jurídica para el que arriesga su capital y eso se convierte en inversiones y puestos de trabajo para la Argentina», agregó.
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