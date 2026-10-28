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Política

Javier Milei en Catamarca: la defensa del RIGI en la apertura de dos plantas de litio y el silencio por Flávio Bolsonaro

El Presidente habló este miércoles en el acto de Río Tinto, en el marco de la expansión del Proyecto Fénix. La actividad se realizó junto al gobernador Raúl Jalil.

Redacción

Por Redacción

El presidente Javier Milei brindó un breve discurso en Catamarca durante la inauguración de nuevas instalaciones de producción de carbonato de litio de la empresa Río Tinto. El acto formó parte de la expansión del Proyecto Fénix, ubicado en el Salar del Hombre Muerto. Las palabras del presidente tuvieron lugar en medio de la polémica por el presunto paso por Argentina de Flávio Bolsonaro, aunque no se expresó al respecto.

La actividad contó con la presencia del gobernador catamarqueño, Raúl Jalil, en una visita con la que el mandatario nacional retomó su agenda en las provincias. La ampliación del proyecto minero se da en un contexto de impulso a las inversiones en el sector, tras la aprobación de un nuevo Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Discurso del presidente en Catamarca este miércoles

28/10 11:19

Milei cuestionó a Ricardo Quintela por no adherir al RIGI: “Volvió a emitir papelitos de colores”

El presidente también lanzó críticas contra el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, por no adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y por la situación fiscal de la provincia.
“Mientras los gobernadores responsables salen a traer inversiones, él volvió a emitir papelitos de colores para pagarle a los empleados estatales”, afirmó el mandatario nacional. Además, acusó al gobernador riojano de recurrir a la emisión para “cubrir presupuestos infinitos”.
28/10 11:18

Javier Milei defendió la minería en Catamarca: “La minería transforma la vida de las comunidades”

El presidente Javier Milei destacó el impacto de la actividad minera en la economía argentina y expresó: “La minería transforma la vida de las comunidades, especialmente en zonas remotas donde las alternativas productivas son escasas, por no decir nulas, cuando la actividad se articula con el sector privado los beneficios se multiplican y sostienen más allá de la vida útil del proyecto. Este es el verdadero federalismo y la inclusión”.
28/10 11:05

Milei encabeza la inauguración de dos plantas de litio en Catamarca

En el inicio del discurso, el mandatario afirmó: “El proyecto Fénix es muy importante para la Argentina, 30 años después vuelve a expandirse y muestra el potencial que tiene el sector”.

«El RIGI es sinónimo de estabilidad fiscal, aduanera, cambiaria y seguridad jurídica para el que arriesga su capital y eso se convierte en inversiones y puestos de trabajo para la Argentina», agregó.
28/10 10:59

Una diputada pidió explicaciones a Milei por el paso de Flávio Bolsonaro por Argentina

La diputada nacional Victoria Tolosa Paz pidió explicaciones al presidente Javier Milei, al asesor Santiago Caputo y al canciller Pablo Quirno por el presunto paso de Flávio Bolsonaro por Argentina durante su salida de Brasil. La legisladora cuestionó las condiciones en las que se habría realizado el traslado, con un vehículo con patente diplomática y un avión privado, y reclamó precisiones sobre quién es el propietario de la aeronave y qué vínculos mantiene con el Gobierno nacional.
28/10 10:59

Javier Milei encabezará un acto por el Día del Minero en una planta de litio

El presidente Javier Milei participará este miércoles de la inauguración de nuevas instalaciones de Río Tinto en el Salar del Hombre Muerto, en Catamarca. La actividad se realizará en el marco del Día del Minero y de la expansión del Proyecto Fénix. Antes del acto, el mandatario recorrerá la planta y el sector de producción de carbonato de litio, donde será recibido por el director ejecutivo de la compañía, Simón Trott, y el gerente general, Ignacio Costa.
28/10 10:10

Karina Milei y funcionarios nacionales visitaron a la Virgen del Valle

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, visitaron el santuario de la Virgen del Valle, donde fueron recibidos por monseñor Luis Urbanc. De la comitiva también participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el secretario de Energía y Minería, Daniel González, junto a otros funcionarios nacionales.
28/10 10:00

Javier Milei llegó a Catamarca y se reunió con militantes de La Libertad Avanza

El presidente Javier Milei llegó este martes a San Fernando del Valle de Catamarca, donde fue recibido por el gobernador Raúl Jalil con un cordón de honor. Durante la jornada, encabezó un encuentro con seguidores de La Libertad Avanza y recorrió un proyecto minero.


El presidente Javier Milei brindó un breve discurso en Catamarca durante la inauguración de nuevas instalaciones de producción de carbonato de litio de la empresa Río Tinto. El acto formó parte de la expansión del Proyecto Fénix, ubicado en el Salar del Hombre Muerto. Las palabras del presidente tuvieron lugar en medio de la polémica por el presunto paso por Argentina de Flávio Bolsonaro, aunque no se expresó al respecto.

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