Javier Milei en Catamarca: la defensa del RIGI en la apertura de dos plantas de litio y el silencio por Flávio Bolsonaro

El presidente Javier Milei brindó un breve discurso en Catamarca durante la inauguración de nuevas instalaciones de producción de carbonato de litio de la empresa Río Tinto. El acto formó parte de la expansión del Proyecto Fénix, ubicado en el Salar del Hombre Muerto. Las palabras del presidente tuvieron lugar en medio de la polémica por el presunto paso por Argentina de Flávio Bolsonaro, aunque no se expresó al respecto.

La actividad contó con la presencia del gobernador catamarqueño, Raúl Jalil, en una visita con la que el mandatario nacional retomó su agenda en las provincias. La ampliación del proyecto minero se da en un contexto de impulso a las inversiones en el sector, tras la aprobación de un nuevo Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).