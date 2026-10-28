Comienza la venta de entradas para la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro

Este miércoles, la Conmebol habilitará la venta de entradas para la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro, que se disputará el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.

El proceso de compra de tickets se desarrolla por etapas a través de la plataforma oficial del torneo. Los primeros que podrán adquirir de forma exclusiva son las personas con nacionalidad colombiana y residencia en el país en la categoría 2, con un máximo de cuatro entradas por comprador. Además, podrán ser transferidas por única vez, exclusivamente a personas con documento de identidad colombiano. Esta preventa comenzará hoy a las 14:00 (hora Argentina) y se extenderá hasta el viernes 30 de octubre.

El Metropolitano, con capacidad renovada de 64 mil personas, preparado para recibir la final de Sudamericana.

A partir de ese día, cualquier persona podrá comprar entradas de categoría 1 y 2 desde las 14:00 (hora Argentina). En el momento de adquisición, cada usuario se deberá crear una cuenta. Por eso, advierten hacer el pre-registro con anticipación para agilizar el proceso de compra en el momento correspondiente.

Cabe destacar que en la categoría 1 y 2, los hinchas y simpatizantes que accedan al Metropolitano estarán todos juntos. Es decir, en estos sectores de la cancha no habrá divisiones.

Las entradas destinadas exclusivamente para los hinchas de Boca saldrán el próximo 3 de noviembre. Todavía resta confirmar cuántos tickets recibirá cada uno de los finalistas y cómo será la política de venta de entradas para los clubes.

Categorías y precios de entradas de la final de Sudamericana

Categoría 1 (público General): USD 250 (dólares estadounidenses)

Categoría 2 (público general): USD 180 (dólares estadounidenses)

Categoría 3 (exclusiva para hinchas de los clubes finalistas): USD 90 (dólares estadounidenses)

*Las entradas se podrán comprar en el sitio oficial sudamericana.eleventickets.com