Desde el pasado lunes 21 de abril de 2025 los católicos -y muchísimos otros más- sentimos y lloramos la muerte del Papa Francisco, nuestro querido Padre Jorge.



El Proyecto Espartanos, de Rugby en las Cárceles, nos ajeno a ello, ya que nuestra frase motriz es la citada en el titulado, compartida con su sucedánea “las segundas oportunidades existen”, ambos “lemas fuerza” de nuestro propósito.



“No permanecer caído” es, por otra parte, el título del libro elaborado por nuestro compañero Federico Gallardo, el que -como lo indica su subtítulo- concentra la “Historia de los Espartanos”, equipo de Rugby intramuros que da nombre al proyecto y que fuera el puntapié inicial del mismo, hoy presente en todo el territorio del país, y en varios del extranjero, con una multitud de integrantes.



El nombre fue escogido tras escuchar la frase que el Papa Francisco dio a la delegación de los Espartanos en oportunidad de la visita que hicieran a la Santa Sede, donde los recibiera, a fines de octubre de 2015.

En efecto, en tal ocasión el padre Jorge les dijo: “En el arte de ascender lo que importa no es no caer, sino no permanecer caído”, aludiendo a una vieja canción alpina que siempre tenía presente y replicaba.

Cuán cierto y aplicable a cualquier aspecto de nuestra vida!



Nuestro Papa, a quien hoy despedimos, nos legaba una enseñanza para tener presente en forma cotidiana, una más de las tantas que desplegó en su vida, siempre dirigidas a todos, mas con incidencia directa en los más vulnerables.



Su paso por este mundo deja una huella imborrable.

Armando Mario Márquez

Integrante del proyecto Espartanos

Neuquén