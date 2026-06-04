Femicidio en Temperley: “Era violento, posesivo y la amenazaba”, el relato de la familia de Noelia Rivero

La familia de Noelia Rivero describió el vínculo que mantenía con Tomás Núñez, acusado por el femicidio en Temperley. “Era violento, posesivo y la tenía amenazada”, dijeron.

La mujer fue asesinada el sábado por su pareja. Su hermano, Diego, dijo que estaban juntos hace seis meses. La causa esta caratulada como homicidio agravado por el vínculo en contexto de violencia de género.

Qué dijo el hermano de Noelia Rivero sobre el acusado del femicidio

El hermano de Noelia comentó que ella alquilaba un departamento en Monte Grande. Agregó que el hombre comenzó a mostrar actitudes violentas y entre esos actos llegó a destrozarle la vivienda. Tres meses atras habían empezado a convivir. “Nos enteramos de que la manipulaba, que la controlaba todo el tiempo”, señaló en diálogo con TN.

En su testimonio, contó que antes del crimen Noelia había escapado de la casa. “Salió corriendo sin teléfono, llegó a un almacén y pidió ayuda para llamar a una amiga”, recordó.

Sumó que eran frecuentes sus amenazas. “Le decía que iba a matar a mi mamá o a mi abuela”, indicó DIego.

Por otro lado, recalcó que tuvieron muchas dificultades para intentar hacer la denuncia. “Fuimos a la comisaría de Llavallol y justo hubo un incendio grande, la policía estaba ocupada, nos dijeron que teníamos que esperar tres o cuatro horas para tomarnos declaración. Prácticamente no nos dieron bola”, cuestionó.

Y aseguró: “Si nos hubieran tomado la denuncia, ella estaría con nosotros”.

Femicidio en Temperley: qué se sabe

Tomas Adrián Núñez, fue acusado de tomar de rehén a su pareja y asesinarla antes de que llegue la Policía. Se supo que la víctima logró dar aviso al 911 del secuestro, pero cuando los efectivos arribaron a la vivienda, la mujer estaba muerta a raíz de varias apuñadas en el tórax y espalda.

En la vivienda donde ocurrió el femicidio se procedió a la incautación de un cuchillo de cocina, el cual fue utilizado para concretar el crimen.

En la causa interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°17 (UFIJ J) del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.