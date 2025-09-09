Nunca es tarde para agradecer: 100 años de la escuela N°99 de Zapala

Dalila Isabel Mendoza, DNI 21.932.207

ZAPALA

El pasado, 17 de Agosto del presente año, nuestra Querida Escuela Primaria N° 99 “ San Juan Bosco” de la Ciudad de Zapala cumplió sus 100 años.

Un grupo de personas entre docentes jubilados, auxiliares de servicio jubilados, exalumnos, referentes de lo que fuera en su tiempo Cooperadora Escolar y Club de Madres, amigos de la institución nos autoconvocamos para llevar adelante y organizar La Ceremonia de las 100 Campanadas, ya que la escuela conserva su campana desde siempre. Desde 1925 , después de estar en varios asentamientos hasta llegar a Zapala y al barrio Don Bosco, su emblemática campana siempre la acompañó.

Se organizó desde mucho tiempo antes y significó un proceso emocional y físico de envergadura, ya que se reconstruyó todo el pasar de referentes históricos de todas las décadas, que estuvieran en vida y también de los que ya no están pero si sus familias.

Cada una de las 100 campanadas significó un recorrido de la historia. Fue un momento único para la comunidad.

Por eso a días de ese acontecimiento aún recibimos saludos, comentarios y cariño por habernos embarcado en tal acontecimiento. Disculpen ustedes por recién hoy hacer y extender este agradecimiento profundo a todas las personas que nos apoyaron y ayudaron a concretar esta ceremonia. Desde los medios de comunicación, autoridades, vecinos queridos que aunque en muchos casos no pudieron asistir colaboraron para poder sumar a servir el chocolate tradicional de un festejo. ¡Gracias por todo!