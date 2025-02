Jorge L Fernández A, DNI: 12.862.056

La Corte Penal Internacional, libró una orden de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, así como contra el comandante de Hamas Mohammed Mohammed Deif (presuntamente muerto), por crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos durante la conflagración entre Israel y Hamas iniciada el 7 de octubre de 2023.

En nuestro país, durante la última dictadura cívico, militar, y merced a los juicios contra los militares y civiles involucrados, se llegó a demostrar que la obediencia debida era la estrategia de quienes recibían las órdenes y asesinaban, torturaban y robaban bebés, para quedar fuera de cualquier acusación. No les sirvió y es así que los responsables, del grado militar que fuera, tuvieron que rendir cuenta ante la ley.

Hace años que visitan nuestro país, y en especial la Patagonia, jóvenes Israelíes que luego de cumplir el servicio militar de tres años en su país ”se largan a conocer el mundo”. A nuestro país ingresa un exsoldado/o tal vez con algún grado militar, que ha participado del mismo genocidio que la corte penal internacional acusa a su máximo jefe…

¿Qué diferencia hay entre quien dio la orden de masacrar al pueblo Palestino, que el que la cumplió?

Según la BBC Israel mató a 10.000 miembros de Hamas, pero la cuenta de víctimas es de 47.283, o sea, 37.283 víctimas inocentes y es por eso que la corte penal internacional emite la orden de arresto

Y repito la pregunta, estos jóvenes de origen Israelí que llegan a nuestro país, y que hace tres años están en el ejército de Israel, ¿no podrían ser investigados por crímenes de lesa humanidad..?

Esto no se trata de algo personal, sino de algo que debiera hacernos comprender que no hay asesinos de izquierda o derecha, Judíos o Islámicos, ¡hay asesinos, solamente asesinos! Quisiera saber si un ex soldado / miembro de Hamas viniese al país ¡que diríamos! Si se estuvo en Fuerzas Armadas, cuyo Jefe es acusado de crímenes de guerra, todos los que estuvieron involucrados deben pasar por el tamiz de la justicia y dirimir allí la responsabilidad de cada uno.