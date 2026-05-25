En vivo | Tedeum: la Iglesia reclamó «basta de polarización» e incitó a los dirigentes políticos a dialogar

El presidente Javier Milei participó este lunes del tradicional Tedeum por el 25 de Mayo en la Catedral Metropolitana. El mandatario se trasladó a pie desde la Casa Rosada escoltado por sus funcionarios más cercanos para escuchar el mensaje del arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, quien brindó un discurso con fuertes críticas a la clase política y al clima de discusión pública actual.

Concluida la actividad litúrgica y una posterior visita institucional al Cabildo, el jefe de Estado regresará a Balcarce 50 para encabezar una reunión de Gabinete cruzada por las tensiones internas entre las distintas facciones del oficialismo.

25 de Mayo: Javier Milei llegó a la Plaza junto a Karina, Menem y Adorni para el Tedeum, con la ausencia de Villarruel

Acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, el mandatario participó del tradicional izamiento de la bandera patria antes de trasladarse a pie hacia la Catedral Metropolitana para escuchar el Tedeum de monseñor Jorge García Cuerva.

La comitiva oficial que escoltó al mandatario durante el trayecto a pie reflejó el mapa de poder actual en la Casa Rosada.

Junto a los principales alfiles del Ejecutivo se ubicaron el presidente previsional del Senado, Bartolomé Abdala, el canciller Pablo Quirno, y los ministros Diego Santilli, Alejandra Monteoliva, Mario Lugones y Federico Sturzenegger. La fuerte presencia de este sector del gabinete en los actos de la Catedral busca consolidar una imagen de cohesión técnica y política ante la opinión pública, previo al cónclave del mediodía en el que se discutirán las fricciones internas y la agenda legislativa de las próximas semanas.

La gran ausente de la conmemoración es la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien fue excluida de la lista oficial por la Presidencia, profundizando el distanciamiento con el jefe de Estado.

Tras la ceremonia litúrgica, la atención se mudará a la Casa Rosada, donde a partir de las 12:00 Milei encabezará una reunión ministerial clave para intentar contener la disputa interna entre el ala de Santiago Caputo y el entorno de Menem, así como el malestar en el Gabinete por las denuncias patrimoniales contra Adorni.

El mensaje de la iglesia en el Tedeum: «Basta de arengar la polarización»

En su homilía frente a la comitiva oficial, el arzobispo García Cuerva marcó una clara distinción entre la resiliencia de la sociedad y el desempeño de la dirigencia política. Tras describir la situación de «muchos hermanos» afectados por la falta de trabajo, educación y oportunidades, el líder religioso exigió un cambio de actitud en la conducción:

«Basta de arengar la polarización. Lo que nos falta es una clase dirigente que con la fuerza de ese pueblo se anime al diálogo, al encuentro, a la reconciliación; y que lo haga por los que no pueden más», reclamó.

El arzobispo enfatizó que nadie puede ser descartado y mencionó explícitamente a los abuelos, niños, enfermos, personas con discapacidad, jóvenes afectados por las drogas y trabajadores precarizados como las prioridades que deben ordenar la gestión pública.

En otro de los pasajes más directos de su discurso, García Cuerva apuntó contra quienes intervienen en el debate público desde la descalificación, comparando a los críticos del Evangelio con las dinámicas actuales en las plataformas digitales:

Redes sociales: vinculó estas prácticas con los «haters de hoy» y el «terrorismo de las redes», advirtiendo que este tipo de difamación busca bloquear a quienes trabajan de manera silenciosa por el país. Para reforzar su postura, citó un llamado reciente del Papa León XIV que insta a abandonar las calumnias y las palabras que hieren.

El reproche: apuntó contra los que opinan «apoltronados en su comodidad y en sus seguridades», señalando que «viven de privilegios, alejados del común de la gente, perdieron la sensibilidad con los que sufren y critican a los que intentan hacer el bien».

Jorge Macri encabezó el izamiento en Plaza de Mayo: «Hay que tirar todos para el mismo lado»

En el comienzo de los actos oficiales por los 216 años de la Revolución de Mayo, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, encabezó junto a su Gabinete el izamiento de la bandera en la Plaza de Mayo frente a una guardia conjunta de los Regimientos de Granaderos, Patricios y de la Policía de la Ciudad.

«Es un día que nos recuerda todo lo que podemos hacer los argentinos cuando nos ponemos de acuerdo, que nos obliga a la reflexión, que nos llama a estar todos juntos y unidos. Hay que tirar todos para el mismo lado», sostuvo el mandatario local, quien estuvo acompañado por su esposa, María Belén Ludueña, la vicejefa Clara Muzzio, el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, ministros, secretarios y funcionarios judiciales de la Ciudad.

Tedeum en la Catedral Metropolitana por el 25 de Mayo

Foto Guillermo Rodriguez Adami

La enseña patria izada, confeccionada en el Taller de Banderas porteño en Chacarita, mide 23 metros de largo y supera los 300 metros cuadrados. Tras esta ceremonia en la antesala del Tedeum, Jorge Macri participará por invitación del presidente Javier Milei en la actividad conmemorativa programada en el Cabildo.