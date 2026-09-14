Obras en la General Mosconi

Ricardo Dougall

DNI 10.532.537

NEUQUÉN

A las autoridades municipales.

Tenía entendido que la cota 0 de la nueva traza coincidiría con el nivel de las colectoras, sin embargo, en algunos lugares se encuentra al menos 50 cm sobre las mismas, con lo cual de no existir un buen drenaje, ante una nueva inundación estaríamos en la misma situación de antes.

Una observación, o mejor dicho, un pedido: habiendo tanto asfalto en la ciudad, deberían pavimentar al menos en forma provisoria, los cruces habilitados. En este momento, debido a los pozos y baches la marcha se hace muy lenta, con posibilidad de roturas en los vehículos y congestionamiento del tránsito. ¡Muchas gracias!

