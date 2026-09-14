Neuquén y Río Negro, entre las “ganadoras” del modelo en la era Milei

Descarga de chapas para obras del proyecto vaca muerta sur en el puerto de San Antonio

Foto: Marcelo Ochoa

Ya es un lugar común entre los analistas hablar de una “economía de dos velocidades” en Argentina para referirse al diferencial de crecimiento entre sectores productivos favorecidos por el modelo de estabilidad, equilibrio fiscal, desregulación y apertura económica del actual gobierno nacional, y aquellos que atraviesan dificultades para adaptarse y progresar en el nuevo esquema. Dentro de esa realidad, también juega la geografía, ya que el modelo no impacta de la misma manera en el territorio.

En un intento por ahondar en este aspecto, un reciente informe de la Fundación Pensar, centro de estudios liderado por la dirigente del Pro María Eugenia Vidal, elaboró un exhaustivo informe que presenta un nuevo mapa federal donde también se delinean ganadores y perdedores del modelo. Allí, las provincias de Neuquén y Río Negro se encuentran claramente entre las que mejor han podido sacar provecho de la situación. El documento elaborado por los economistas Bautista Santamarina y Lucas Tettamanti (de Empiria Consultores), analiza la situación fiscal, productiva y social de cada distrito y su evolución desde 2023 a la fecha en base a datos del Indec, Economía, CEPAL, y Capital Humano. Allí, destaca a Neuquén como líder del crecimiento productivo nacional gracias al desarrollo de la energía, a diferencia de zonas que dependen del mercado interno, que enfrentan dificultades. El documento examina el impacto de variables como el RIGI, en la atracción de inversiones, la densidad empresarial y el empleo privado formal. También la salud fiscal de las jurisdicciones, la evolución del empleo público y la presión impositiva sobre los privados. Variables como pobreza, seguridad y educación dan cuenta del bienestar.

En diálogo con Diario “Río Negro” Santamarina señala que si bien hay provincias que están mejor que otras en el ránking, ninguna ha sido ganadora en todos los ítems. “Neuquén es el caso de despegue productivo más nítido. Córdoba la jurisdicción que mejor combina crecimiento, salud fiscal, educación y mejora social. Río Negro es el emergente de inversión y empleo, aunque su cuadro fiscal es más exigente. San Juan tiene indicadores sociales pobres, pero combina presión tributaria baja, creación de empleo, inversión minera y una mejora educativa sobresaliente. Santa Fe muestra una recuperación productiva y social significativa pero su salud fiscal no está entre las primeras”, resume en el informe. Las provincias que quedaron en las últimas posiciones fueron Formosa, La Rioja y Chaco.

El economista recuerda que “cada provincia tiene estructuras productivas diferentes” y que el punto de partida en 2023 no fue el mismo para todas. En parte eso también explica que el crecimiento argentino “sea profundamente desigual en términos sectoriales y territoriales”. Así, teniendo en cuenta puntos de partidas (buenos y malos) y la mejora o empeoramiento de situación desde 2023, el informe las divide en “Líderes”, “Convergentes”, “En riesgo de retroceso” y “Rezagadas”.

Neuquén, líder del boom energético

En el caso de Neuquén, el documento lo destaca como el “ganador productivo inequívoco” gracias al dinamismo de Vaca Muerta y la atracción de grandes proyectos de inversión energética. Y sitúa a la provincia dentro de los “líderes integrales” del país ya que logra articular alta capacidad productiva, solidez de stock social y una base fiscal relativamente fuerte. Como desafíos, plantea la administración eficaz del “shock de crecimiento” y acelerar el desarrollo de vivienda e infraestructura urbana y rural. En lo fiscal, evitar que la expansión extraordinaria de los ingresos extraordinarios se transforme en un “gasto rígido” difícil de sostener en un eventual cambio de ciclo económico.

En el aspecto estrictamente económico, en 2024 Neuquén lideró cómodamente el crecimiento con un incremento de +11,3% de su Valor Agregado Bruto (VAB), dentro de las únicas cinco provincias tuvieron variaciones positivas en el periodo. También registró una mejora del 7,6% del empleo asalariado registrado en relación a 2023 mientras el promedio nacional tuvo una caída del 3,8%. Tiene 217 asalariados privados registrados por cada mil habitantes (el segundo del país detrás de CABA) y 11 empresas por la misma cantidad de población, por encima del promedio. También los salarios promedio fueron sustancialmente altos, no sólo en el sector petrolero, donde superaron 5,8 veces un salario textil bonaerense, sino en el estatal, donde un maestro de grado con diez años de antigüedad casi duplica al de un bonaerense.

En lo fiscal, la provincia administrada por Rolando Figueroa muestra una expansión de los ingresos de casi 9% en el último año, principalmente por mayores regalías, frente al 1% de promedio de los distritos. Esta mayor holgura y autonomía de recursos le permitió ser la jurisdicción que más aumentó el gasto público real entre 2023 y 2025, a contramano de otros 21 distritos que aplicaron recortes. Santamarina subrayó que este gasto es de “calidad”, ya que “no es lo mismo hacer gasto en obras públicas o infraestructura que aumentar en personal”, explica. El informe califica su “salud fiscal” como intermedia y la ubica en el 7° lugar del ránking nacional en este ítem.

En la dimensión social (que incluye bienestar, seguridad y educación), el trabajo de Pensar la posiciona en cuarto lugar, con un nivel estimado de pobreza de 23%, uno de los más bajos de la muestra, igualado con La Pampa y superado sólo por CABA y Santa Cruz. Un aspecto desfavorable fue la seguridad, con una tasa de homicidios dolosos que pasó de 4,5% en 2023 a 5,7% por cada 100.000 habitantes en 2025. En Educación, advierte que los resultados de las pruebas Aprender no se registran debido a la falta de un umbral mínimo de participación de ese año en la provincia.

Río Negro y los RIGI

Al analizar el caso de Río Negro, lo ubica dentro de la categoría de distritos “emergentes” en del escenario nacional. “En este grupo resaltamos a las provincias ligadas al crecimiento de nuevos sectores: ahí encajan distritos como Río Negro, San Juan, Catamarca o Salta, varias de ellas impulsadas por la aplicación del RIGI”, señala Santamarina.

El informe destaca que la provincia se encuentra en el puesto 11 a nivel productivo, por encima de la media nacional, y tiene una “gran oportunidad” ya que se ve beneficiada por el desarrollo de recursos naturales externos, pero geográficamente vecinos. Su principal desafío no sería ya el ajuste estatal, ya que lideró la reducción de gasto en materia de empleo público con casi un 10% desde 2023, pero sin consolidar su situación fiscal de fondo, debido a que aún mantiene un déficit del 0,1% y tiene el desafío de lograr que el flujo masivo de recursos de los proyectos RIGI llegue al entramado de empresas y pymes locales, evitando el efecto de “renta transitoria”.

A nivel económico, el trabajo de Pensar destaca el boom de inversiones en la provincia anunciado por el sistema que estimula grandes proyectos ligados al sector energético, con desarrollo de oleoductos y proyectos de GNL ligados a Vaca Muerta. A agosto de 2026, la provincia registra 3 iniciativas RIGI por US$ 19.589 millones. Es una de las tres provincias (junto a Neuquén) que logró un incremento del empleo asalariado formal, en comparación con 2023: una mejora del 3,4% a mayo de este año, frente a la caída de 3,8% del nivel nacional en el mismo periodo. Tiene 11 empresas cada 1.000 habitantes, al igual que Neuquén, y por encima del promedio nacional.

En el frente fiscal, la administración de Alberto Weretilneck se destaca por haber realizado el mayor ajuste en el peso del empleo público provincial con una reducción del 10,8% y logró contraer su gasto real total del 1% entre 2023 y 2025. Sin embargo, su posición fiscal todavía no es sólida sino intermedia, ya que registra un déficit primario de -0,2% de su PGB y un nivel de deuda cercana al 15% de sus ingresos totales, según el reporte. Su calidad de gasto “es aún baja” frente a lo consumido por personal, y la presión tributaria efectiva aún es elevada (5,8% de su PBG), a pesar de algunas medidas de alivio tributario recientes al sector de transporte y distribución de energía y gas. “Río Negro está un poco peor que Neuquén en este aspecto, puesto 16, porque tiene un pequeño déficit, pero déficit al fin, y eso pondera mucho en nuestro análisis” señala el economista.

En lo social, mantiene un buen nivel de bienestar relativo respecto de otras jurisdicciones, la segunda mejor del país después de CABA según el estudio, y su nivel de pobreza se acerca al promedio nacional (30%). En las pruebas aprender registra un buen desempeño, con 78% de niveles satisfactorios en Lengua y algo menores, 54%, en Matemáticas.