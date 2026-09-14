El agua en Paso Córdoba
Juan Carlos Malgesini
DNI 45.673.429
PUERTO DE SAN ANTONIO ESTE
Alumnos de las escuelas secundarias de General Roca se quejan de que en Paso Córdoba, departamento General Roca, el agua potable analizada por ellos sale sucia y turbia, por lo que no resulta apta para el consumo.
La comunidad debe adquirir agua en bidones, a un costo elevado.
La situación genera preocupación por su cercanía a zonas donde se explota petróleo mediante el sistema de fracking o fractura hidráulica, aunque no se ha demostrado que en este caso tenga relación con el método.
He realizado por este medio múltiples denuncias que, hasta ahora, no han dado resultado alguno respecto de YPF y de las demás empresas que utilizan este método para extraer rápidamente más petróleo del subsuelo, sin considerar, a mi entender, el daño que pueden provocar sobre el agua.
Lo ocurrido en Paso Córdoba debería servir como advertencia sobre lo que podría suceder en las cercanías de Vaca Muerta si no se adoptan medidas adecuadas de prevención y control.
En otros países se han tomado decisiones restrictivas frente a los riesgos asociados a esta actividad.
Nuestros gobernantes parecen priorizar la necesidad de obtener ingresos en el corto plazo, sin considerar suficientemente el futuro de los habitantes, los animales, los cultivos, el pastoreo y el agua.
Cuando la riqueza hídrica se haya perdido, será demasiado tarde para lamentarlo.
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