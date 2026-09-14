Río Negro capacitó a 149 docentes en Cipolletti y General Roca para enseñar energía con maquetas interactivas

Fundación YPF donó 62 maquetas V4LE que serán distribuidas en distintas escuelas de la provincia. Foto: Gobierno de Río Negro.

149 docentes de escuelas primarias y secundarias de Cipolletti y General Roca participaron de jornadas de capacitación para implementar las maquetas V4LE (Vos y la Energía x4) como herramienta interactiva para la enseñanza de ciencias, tecnología y energía.

Las jornadas forman parte de las acciones que el Gobierno de Río Negro desarrolla junto a Fundación YPF, en el marco del Convenio Marco de Cooperación y Coordinación que articula al Ministerio de Educación y Derechos Humanos y la Secretaría de Estado de Energía y Ambiente.

En Cipolletti participaron 67 docentes de 17 escuelas, mientras que en General Roca fueron 82 educadores de 22 instituciones. La capacitación estuvo centrada en el uso de V4LE, una propuesta interactiva que permite abordar, mediante el juego y la experimentación, el funcionamiento del sistema energético y su vínculo con la vida cotidiana.

Como parte del acuerdo con la Provincia, Fundación YPF donó 62 maquetas V4LE que serán distribuidas entre escuelas primarias y secundarias de Allen, General Roca, Cipolletti, Villa Regina, San Antonio Oeste, Valcheta y Sierra Grande.

De las jornadas participaron la secretaria de la Unidad Provincial de Enlace con las Universidades, Daiana Neri; la directora de Educación Secundaria, Corina Acosta; el director de Educación Primaria, Adrián Sánchez; y equipos técnicos de Fundación YPF y del Ministerio de Educación y Derechos Humanos.

La herramienta busca acercar a los estudiantes conocimientos científicos y tecnológicos y, al mismo tiempo, generar una aproximación temprana al funcionamiento del sistema energético y a los desafíos que plantea el desarrollo de la actividad en la provincia.

La iniciativa está enfocada en un contexto donde el desarrollo de varios proyectos energéticos en Río Negro plantea la necesidad de fortalecer la formación en ciencias, tecnología e innovación desde las escuelas.