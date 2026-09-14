Proveedores locales para los proyectos de exportación de GNL: Río Negro presentó oportunidades en San Antonio Este y Choele Choel

Más de 150 empresas, pymes, comercios y prestadores de servicios participaron de dos jornadas organizadas por el Gobierno de Río Negro en San Antonio Este y Choele Choel, donde se presentaron las necesidades de contratación asociadas a grandes proyectos energéticos que avanzan en la provincia.

Los encuentros se realizaron el 9 y 10 de septiembre, y la agenda se estructuró en torno a dos ejes concretos: la cadena de valor asociada al proyecto exportador de Southern Energy (SESA), junto a IEB Construcciones, y las oportunidades de contratación vinculadas al San Matías Pipeline, con la participación de la UTE integrada por Víctor Contreras y SICIM.

La iniciativa forma parte de la estrategia provincial que busca conectar a las empresas que ejecutan las grandes inversiones con el entramado productivo rionegrino, generando las condiciones necesarias para que una mayor proporción de los bienes y servicios demandados sea provista localmente.

Qué se habló durante las jornadas

Durante las jornadas, las contratistas presentaron características de los proyectos, etapas de obra, necesidades de provisión y servicios requeridos, permitiendo que los participantes conozcan qué condiciones deberán cumplir y en qué rubros existirán oportunidades de vinculación.

En el caso de la base operativa que SESA desarrollará en San Antonio Este para dar soporte a las unidades de FLNG, IEB Construcciones detalló requerimientos que abarcan logística y alojamiento, transporte, hormigón y áridos, materiales, catering, limpieza, combustible, equipos de izaje, gestión de residuos, topografía y distintos servicios vinculados a la construcción.

La medida busca conectar a las empresas que ejecutan las grandes inversiones con el entramado productivo rionegrino. Foto: Gobierno de Río Negro.

Por su parte, Martín Herrero, integrante del equipo de Relaciones Institucionales de la Secretaría de Energía y Ambiente, destacó el objetivo provincial de abrir estas oportunidades al sector privado local. «Lo que intentamos hacer es que todos los empresarios de Río Negro tengan la oportunidad de participar de estos proyectos», señaló.

Herrero remarcó además que se trata de obras de gran complejidad, que requieren una amplia variedad de servicios y que plantean a las empresas el desafío de prepararse y adecuarse a los estándares que demanda la nueva actividad.

Como parte de los encuentros, los equipos provinciales también presentaron los alcances de las leyes provinciales que crearon las herramientas orientadas a priorizar el empleo rionegrino y fortalecer la participación de proveedores provinciales.

Desde la Provincia expresaron que las dos nuevas jornadas dan continuidad a la política pública que se viene desarrollando para anticiparse a las demandas de los proyectos, vincular directamente a contratistas con potenciales proveedores y preparar al entramado productivo para el crecimiento de los próximos años.