De las mañanas bajo cero al calor de primavera: qué dice el pronóstico para la semana del 14 de septiembre en Neuquén y Río Negro

El tiempo transitará un escenario de variabilidad durante los próximos días en el norte de la Patagonia. Según el Servicio Meteorológico Nacional procesados para la semana, las mañanas mantendrán registros fríos y marcas bajo cero en la zona cordillerana, pero la rotación del viento y la estabilidad atmosférica permitirán un marcado ascenso térmico hacia las tardes en todo el territorio de Neuquén y Río Negro.

El cuadro meteorológico exigirá atención en las rutas de la región debido a los picos de viento intenso previstos para las primeras jornadas en los valles y la franja atlántica.

Mucho viento pero con máximas de hasta 23°C: qué dice el pronóstico para la semana en el Alto Valle

En Neuquén Capital y General Roca, la semana se moverá entre el impacto del viento y la llegada de un ambiente más cálido:

Lunes y Martes: el arranque muestra vientos fuertes con ráfagas de hasta 50 km/h y mínimas de 2°C . El martes el termómetro sufrirá un breve descenso (máxima de 14°C ) acompañado por ráfagas que escalarán hasta los 69 km/h en Roca.

el arranque muestra y mínimas de . El martes el termómetro sufrirá un breve descenso (máxima de ) acompañado por ráfagas que escalarán hasta los en Roca. Miércoles y Jueves: el clima se estabiliza con máximas de 21°C y 18°C , aunque se prevé viento fuerte por la noche del miércoles con ráfagas de 59 km/h.

el clima se estabiliza con máximas de , aunque se prevé viento fuerte por la noche del miércoles con ráfagas de 59 km/h. Viernes: será el día más templado del período, alcanzando una máxima de 23°C bajo un cielo mayormente nublado.

Mañanas frías pero tardes cálidas: el pronóstico para la cordillera en la semana del 14 de septiembre

Las ciudades turísticas andinas transitarán días típicamente invernales en el amanecer con una paulatina mejora en las marcas diurnas:

Bariloche: arranca la semana con una mínima de -3°C y máxima de 13°C , transitando días nublados. El miércoles sumará viento por la tarde con ráfagas de hasta 50 km/h, mientras que el jueves registrará la mañana más fría con -2°C .

arranca la semana con una mínima de y máxima de , transitando días nublados. El miércoles sumará viento por la tarde con ráfagas de hasta 50 km/h, mientras que el jueves registrará la mañana más fría con . San Martín de los Andes y Villa La Angostura: presentarán marcas similares, con mínimas que se desplomarán hasta los -4°C y -5°C en el inicio, escalando hasta los 13°C de máxima hacia mitad de semana con presencia de viento moderado por la tarde.

En el este provincial, la constante de los próximos días será la presencia de viento sostenido:

Viedma: sufrirá vientos intensos con ráfagas de hasta 59 km/h durante casi toda la jornada del lunes y martes. El termómetro oscilará entre los 5°C y 16°C, repuntando hacia el viernes con una máxima de 20°C.