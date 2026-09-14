El petróleo cerca de los 110 dólares por la toma de islas clave en el Mar Rojo y el freno a las negociaciones por Ormuz

El mercado petrolero internacional inició la semana con una nueva estampida de precios impulsada por el agravamiento de la crisis bélica en Medio Oriente. En las operaciones de este lunes, el barril de petróleo Brent trepó un 4% para cotizar en 109,35 dólares, mientras que el crudo estadounidense WTI avanzó otro 4% y se ubicó en los 104,47 dólares, alcanzando nuevos máximos en los contratos de futuros.

La escalada responde a una doble pinza sobre los corredores energéticos globales: la captura militar de puntos neurálgicos en el Mar Rojo por parte de milicias aliadas a Teherán y la suspensión indefinida de las conversaciones de paz para restablecer el tránsito en el estrecho de Ormuz.

Ofensiva hutí y asfixia al estrecho de Bab el-Mandeb

En Yemen, los rebeldes hutíes respaldados por Irán tomaron el control de las islas estratégicas de Gran Hanish y Pequeña Hanish, ubicadas en el sur del Mar Rojo. El avance consolida el dominio insurgente sobre el estrecho de Bab el-Mandeb, la única vía marítima que utilizaba Arabia Saudita para despachar sus exportaciones de crudo luego de que el paso por Ormuz quedara prácticamente bloqueado en el inicio del conflicto con Estados Unidos.

Petróleo: WTI vs. Brent Cierre diario en dólares por barril · Futuros WTI (Oct 2026) y Brent (Nov 2026) WTI — — Brent — — Spread Brent–WTI — 1M 3M Todo Serie de cierres diarios de WTI y Brent. Fuente: Investing.com · El dato de hoy corresponde al máximo intradía.

La caída de las islas Hanish —que se suma a la ocupación del puerto de Moca la semana pasada— deja bajo fuego directo las rutas de los buques tanque saudíes, amenazando con estrangular el suministro global y otorgando a Teherán una posición de mayor presión en el tablero militar y comercial.

Se cayó la cumbre regional por el paso de Ormuz

El frente diplomático sumó mayor incertidumbre luego de que el sultanato de Omán postergara de manera imprevista la reunión que reuniría a ministros de Irán y de las monarquías del Golfo para fijar un mecanismo conjunto de navegación en el estrecho de Ormuz.

El portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Baghaei, responsabilizó a las autoridades de Riad por frenar las negociaciones: aseguró que Arabia Saudita exigió congelar el encuentro debido a reparos sobre el impacto del entendimiento en los países del Consejo de Cooperación del Golfo. El traspié político se dio en paralelo a nuevos ataques contra embarcaciones comerciales en la zona del Golfo Pérsico, donde un carguero iraní fue alcanzado por proyectiles en las inmediaciones de la isla de Qeshm.

Alerta de China por el suministro de energía

La parálisis de los pasos marítimos comenzó a encender alarmas en las principales potencias compradoras. Desde Beijing, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China calificó de «inaceptables» los ataques contra la infraestructura energética y advirtió sobre el impacto directo en la subsistencia económica global, en una señal de preocupación ante la volatilidad de los precios que amenaza con trasladarse de inmediato a los costos del combustible y los fletes en todo el mundo.