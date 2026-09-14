Crimen en Centenario | Imputaron a un amigo de Nicolás Sáez: la excusa, el lugar apartado y el ataque con una piedra

El hecho ocurrió en un sector de la meseta cercano al Parque Industrial de Centenario, en una zona conocida como “el basural”.

Un hombre fue imputado por el homicidio de Nicolás Agustín Sáez, ocurrido en un sector de la meseta cercano al Parque Industrial de Centenario. Según la acusación fiscal, lo llevó hasta un lugar apartado con la excusa de encontrarse con dos mujeres y allí lo atacó con una piedra de gran tamaño.

La fiscal Lorena Juárez y el asistente letrado Maximiliano Jávega formularon cargos contra el único acusado que tiene la causa y solicitaron seis meses de prisión preventiva. El juez de Garantías Raúl Aufranc tuvo por formulada la acusación, pero descartó el agravante de alevosía y encuadró provisoriamente el hecho como homicidio simple. Además, fijó dos meses de preventiva.

El encuentro terminó en un sector aislado

Según la teoría del caso presentada durante la audiencia, el hecho ocurrió el 5 de septiembre, alrededor de las 16:20. El acusado habría contactado a Sáez y, aprovechando la amistad que mantenían, lo invitó a encontrarse con dos mujeres.

Con ese pretexto, siempre de acuerdo con la Fiscalía, lo trasladó hasta un sector cercano a Pucará al 730, conocido como “el basural”. Allí ambos quedaron en una zona apartada y de difícil acceso.

La acusación sostiene que el imputado llevó a la víctima hasta un cañadón ubicado debajo de una loma y luego la atacó con una piedra de gran tamaño. Le habría aplicado al menos 12 golpes.

Como consecuencia de la agresión, Sáez sufrió un traumatismo craneoencefálico que le provocó la muerte. El imputado habría permanecido en el lugar hasta constatar que la víctima había dejado de respirar y se retiró alrededor de las 18:20.

Qué ocurrió después de la muerte

La fiscalía también atribuyó al acusado una serie de acciones realizadas durante los días posteriores. Entre el 6 y el 11 de septiembre, según la acusación, regresó al lugar para ocultar el cuerpo y eliminar rastros.

En esas circunstancias, habría colocado un colchón sobre el cadáver, le prendió fuego y luego puso dos neumáticos encima.

Juárez y Jávega atribuyeron al acusado el delito de homicidio agravado por alevosía, en carácter de autor. Para pedir la prisión preventiva, argumentaron que existía riesgo de fuga por falta de sometimiento al proceso y peligro de entorpecimiento de la investigación.

El juez descartó la alevosía

El juez Aufranc aceptó la formulación de cargos, pero consideró que no correspondía incluir, en esta etapa, el agravante de alevosía. Por ese motivo, la acusación quedó provisoriamente como homicidio simple.

Respecto de la medida cautelar, el magistrado también se apartó del plazo solicitado por la fiscalía y ordenó que el imputado permanezca detenido durante dos meses mientras avanza la investigación.