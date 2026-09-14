Feria del Libro 2026 en Neuquén, día 4: cronograma de actividades para este lunes 14, plano y guía completa

Lectores de todas las edades recorrieron los stands durante el sábado en la Feria Internacional del Libro de Neuquén. Foto Oscar Livera.

El cuarto día de la Feria Internacional del Libro de Neuquén 2026 arranca con un fuerte condicionante meteorológico. Tras un amanecer helado con térmicas de 2°C, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada dominada por la intensidad del viento en el Alto Valle, con ráfagas que alcanzarán los 50 km/h.

Frente a este escenario, el predio del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) y sus carpas anexas se convierten en el refugio ideal.

Para facilitar la circulación del público y evitar demoras a la intemperie, la organización difundió en las últimas horas el plano oficial del evento, una herramienta clave para ubicar rápidamente los stands, los ingresos a las salas y el corredor cultural del Parque Central.

La agenda destacada de este lunes 14 de septiembre en la Feria del Libro 2026

17:00

Amanda Muñoz presenta su obra sobre Piedra del Águila.

presenta su obra sobre Piedra del Águila. Lanzamiento oficial del catálogo de Pichikeche Ediciones.

18:00

Charla homenaje sobre la obra del escritor norteamericano Paul Auster , a cargo de Ana María Oliva.

, a cargo de Ana María Oliva. Presentación del autor Mario Figueroa .

. Taller literario abierto al público coordinado por Lilí Muñoz.

19:00

Espectáculo de música y poesía en vivo con Carmen de la Maza Arias .

. Luis Grisolia expone su libro Crisis y oportunidad.

expone su libro Crisis y oportunidad. Yuliana Paredes presenta el Cuadernillo de interculturalidad.

20:00

Actividades en el Sitio Juan Sánchez: presentación del Rincón de Rubilar (UNCo).

Exposiciones de Ayelen Penchulef y Pedro Santos Deluca .

y . Taller de lectura de cierre a cargo de Lil Roos y María Elina.

Diario RÍO NEGRO en el corazón del MNBA: streaming, libros y beneficios

El compromiso de Diario RÍO NEGRO con la comunidad se despliega con un anclaje directo en el terreno para llevar cada detalle de la feria a todas las plataformas: