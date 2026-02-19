Ocupantes en el Paseo de la Costa
Alejandro Javier Evaristo Entrena
DNI 12.262.111
Sr. Intendente Mariano Gaido:
Para evitar el “biri, biri”, pregunto ¿Y para cuando, la continuidad de las obras del Paseo Costero, en la zona de la toma que realizan los ocupantes del barrio Bocahué sobre el río Neuquén?
Por más anuncios de obras que se ejecuten en otros sectores del Paseo de La Costa, no nos olvidamos que se está permitiendo una clara violación a las normas vigentes, por parte de los administradores de dicha barriada popular, aceptando, en silencio, la ocupación ilegal de tierras de la costa.
¿Hasta cuando?
