Ocupantes en el Paseo de la Costa

Alejandro Javier Evaristo Entrena

DNI 12.262.111

Sr. Intendente Mariano Gaido:

Para evitar el “biri, biri”, pregunto ¿Y para cuando, la continuidad de las obras del Paseo Costero, en la zona de la toma que realizan los ocupantes del barrio Bocahué sobre el río Neuquén?

Por más anuncios de obras que se ejecuten en otros sectores del Paseo de La Costa, no nos olvidamos que se está permitiendo una clara violación a las normas vigentes, por parte de los administradores de dicha barriada popular, aceptando, en silencio, la ocupación ilegal de tierras de la costa.

¿Hasta cuando?