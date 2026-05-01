Boca visita a Central Córdoba por el Apertura con la mira en la cima de la Zona A: formaciones, hora y TV

Alan Velasco será titular en Boca ante Central Córdoba. En su último duelo, empataron 2-2 en La Bombonera. (FOTOBAIRES)

Tras la derrota ante Cruzeiro en Belo Horizonte por la Copa Libertadores, Boca dio vuelta la página y ya piensa en el duelo ante Central Córdoba por la fecha 9° -pendiente- del Torneo Apertura, que se disputará este sábado desde las 16.15 en Santiago del Estero, con arbitraje de Nazareno Arasa y transmisión de TNT Sports Premium.

Con la mirada puesta en el compromiso del próximo martes 5 de mayo ante Barcelona de Guayaquil por la Copa, Claudio Úbeda decidió preservar a la mayoría de los titulares y pondrá nuevamente un equipo alternativo por la liga doméstica. En total, realizará 10 cambios respecto al último partido.

El único que se mantendrá en el once inicial respecto al encuentro en Brasil será el arquero Leandro Brey. El resto de la formación será similar a la que viene de golear 4-0 a Defensa y Justicia por la fecha 16°.

En defensa estarán Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Malcom Braida. En el mediocampo habría una modificación respeto al equipo titular en Varela: tras la aparición de Milton Delgado por la lesión de Ander Herrera, este sábado ingresaría desde el arranque Williams Alarcón, quien compartirá el eje con Tomás Belmonte. Por su parte, Camilo Rey Domenech, fue titular el jueves por la noche en Reserva ante Independiente e integraría el banco de los suplentes.

Por la izquierda se mantendría Alan Velasco, mientras que por la derecha el Sifón duda entre Ángel Romero y Kevin Zenón, aunque el paraguayo corre con ventaja. La dupla ofensiva estaría conformada por Milton Giménez y Exequiel Zeballos, con libertad para moverse por todo el frente de ataque.

Con la mira en asegurar la localía

El encuentro será clave para Boca en su objetivo de definir la fase eliminatoria como local. En caso de ganar, alcanzará los 30 puntos y podría treparse a la cima de la Zona A. Sin embargo, Estudiantes, que suma 28, visitará más tarde ante Platense y, si gana, se asegurará el primer puesto.

De todas formas, finalizar segundo también sería un buen resultado para el equipo del Sifón, ya que le garantizaría disputar en La Bombonera tanto los octavos de final como los eventuales cuartos.

Del otro lado, Central Córdoba, dirigido por Lucas Pusineri, atraviesa un presente muy distinto. El Ferroviario se ubica 13° con 16 unidades y ya no tiene chances de clasificar a los playoffs. En su última presentación igualó 0-0 ante Lanús y este partido marcará el cierre de su primera mitad de año. Volverá a competir recién a fines de julio, cuando inicie el Torneo Clausura después del Mundial.

Formaciones, hora y TV

Central Córdoba: Alan Aguerre; Fernando Martínez, Alejandro Maciel, Yuri Casermeiro, Agustín Quiroga; Tiago Cravero; Matías Vera, Lucas González, Diego Barrera; Lucas Varaldo y Ezequiel Naya. DT: Lucas Pusineri.

Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Ángel Romero o Kevin Zenón, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Alan Velasco; Exequiel Zeballos y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Hora: 16:15.

TV: TNT Sports.

Árbitro: Nazareno Arasa.

Estadio: Madre de Ciudades.