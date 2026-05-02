River recibe a Atlético Tucumán con un equipo alternativo: formaciones, hora y TV

River cerrará este domingo la primera fase del torneo Apertura. El Millonario recibirá a Atlético Tucumán desde las 18:30 por la 9° fecha del campeonato argentino. El equipo de Coudet viene de obtener un triunfo clave frente a Bragantino por Copa Sudamericana y tratará de terminar lo más arriba posible en la Zona B.

Para este duelo, el DT riverplatense hará otra rotación y pondrá en cancha un equipo alternativo. En la última línea, el único que se mantendría sería Lautaro Rivero. Ingresarán Fabricio Bustos, Germán Pezzella y Matías Viña, en lugar de Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña, respectivamente.

En la mitad de la cancha, el juvenil Lucas Silva tendrá su primera titularidad con el Millonario. Luego de meter una gran asistencia en Brasil, el entrenador le dará la chance de jugar desde el arranque. Otros que serán desde el inicio son Giuliano Galoppo y Kendry Páez. Por otro lado, entre Subiabre y Juan Cruz Meza se disputarán dos lugares.

Arriba entrará Joaquín Freitas y su acompañante será Colidio o Salas. El objetivo del Millonario será asegurar el 2° puesto. Si gana mantendrá su posición, pero si empata podría ser superado por Argentinos Juniors, que juega de visitante contra Gimnasia.

Atlético Tucumán va por el honor

Atlético Tucumán, 13° en la Zona B, ya está eliminado y buscará dar la sorpresa en el Monumental. A pesar de no tener chances de clasificar, el Decano buscará sumar en Núñez para escalar posiciones en la tabla anual, donde está en la 27° posición, muy cerca de la zona de descenso.

Para esta objetivo, Falcioni pondrá en cancha un equipo muy similar al que viene de empatar frente a Banfield. A pesar de no obtener buenos resultados, el Emperador quiere mantener la base en el cierre del campeonato.

Formaciones, hora y TV

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Matías Viña; Lucas Silva, Kendry Páez, Giuliano Galoppo, Juan Cruz Meza o Ian Subiabre; Joaquín Freitas y Facundo Colidio o Maxi Salas. DT: Eduardo Coudet.

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Gastón Suso, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Leonel Vega, Lautaro Godoy, Franco Nicola; Nicolás Laméndola y Leandro Díaz. DT: Julio Cesar Falcioni.

Hora: 18:30.

TV: ESPN Premium.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.