Álbum del Mundial 2026 | Variedad asegurada: RÍO NEGRO entregará cinco modelos de figuritas en cada edición

La tradición que atraviesa generaciones y despierta pasiones vuelve a escena: completar el álbum de figuritas del Mundial. En esta ocasión, con una propuesta renovada, Diario RÍO NEGRO lanza una edición especial para sus lectores en el marco de su 114° aniversario.

La expectativa entre fanáticos y coleccionistas creció en los últimos días ante la llegada del clásico producto de Panini, que una vez más promete reunir a chicos y grandes en torno al intercambio y la búsqueda de las figuritas más difíciles.

El puntapié inicial será este domingo 3 de mayo, cuando junto al diario se entregue el álbum oficial acompañado por una primera planchuela de figuritas. La campaña continuará durante el mes con nuevas entregas los días martes 5, jueves 7, martes 12 y jueves 14 de mayo.

En cada una de esas fechas se distribuirán cinco modelos distintos de figuritas, lo que permitirá acceder a una amplia variedad de jugadores. En total, la colección contará con 25 modelos diferentes, incentivando la continuidad y el seguimiento diario de la propuesta.

De esta manera, el ritual de abrir sobres, intercambiar y completar páginas vuelve a decir presente, reafirmando su vigencia y consolidándose como uno de los clásicos más queridos en cada previa mundialista.