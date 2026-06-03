La población neuquina

Dr. Héctor Luis Manchini

DNI 7.779.947

Abogado – Ex Juez

El que firma llegó a la provincia en plena ola migratoria remarcando que en ese momento existía una política demográfica consecuente con las ideas de Alberdi en el sentido de que la única manera de derrotar al desierto era poblándolo, se estimulaba el acceso de corrientes migratorias a la provincia del Neuquén (particularmente a su interior) ofreciendo un par de beneficios que eran sumamente atractivos a pesar que las retribuciones en cada caso eran magras y que se relacionaban por un lado con el otorgamiento de una vivienda institucional y por el otro con una plena cobertura en todos los campos del Instituto de Seguridad Social de Neuquén circunstancia que permitió el asentamiento en 11 años de 144.983 pobladores nuevos, la mayoría de ellos en edad de plena actividad o producción esto es no eran ni ancianos ni niños, sino jóvenes o adultos con plena capacidad productiva, circunstancia que motivo un particular crecimiento de la provincia.

Hoy ha vuelto el afán por crecer y desarrollar Neuquén como lo demuestra la fuerte inmigración interna, traducida en un incremento de aproximadamente 800 mil habitantes tal como informó el 17/05/26 el secretario del Copade Rubén Etcheverry cifra que surge de un análisis realizado sobre bases estadísticas provinciales y proyecciones demográficas actualizadas al año 2025 conformé informó el gobierno.

Así la población provincial se ubica en torno a los 793.288 habitantes considerando a la jurisdicción como una de las de mayor crecimiento relativo en la Argentina.

Agregando que conforme al secretario de Copade resaltado por el diario Río Negro «Neuquén atraviesa uno de los procesos de crecimiento más importante del país, impulsado por el sector productivo y energético».

En base a estos datos el crecimiento de la población a gran prisa de los estados provinciales está haciendo realidad el reclamo alberdiano de vencer al desierto, reclamo que hoy es minuciosamente cumplido por Neuquén.

