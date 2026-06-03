Trabajar en Vaca Muerta: Pluspetrol lanza su convocatoria para integrar a jóvenes profesionales

Pluspetrol anunció la nueva edición de su programa Young Trails, cuyo objetivo es integrar a aquellos jóvenes profesionales que deseen sumar experiencia en la petrolera, que cuenta una amplia presencia en Vaca Muerta.

La convocatoria estará abierta para jóvenes graduados o próximos a graduarse, quienes podrán postularse para sumarse a equipos de Exploración & Producción y ocupar un rol protagónico en el desarrollo de la formación no convencional.

Para quienes estén interesados en participar, las inscripciones estarán disponibles a partir del 4 de junio a través del sitio web de Pluspetrol, al que se puede acceder mediante este enlace.

Foto: gentileza.

Con más de una década de trayectoria, el objetivo de Young Trails es impulsar el desarrollo profesional de nuevas generaciones, acompañando su crecimiento dentro de la empresa, que se presenta a sí misma como dinámica, innovadora y en constante crecimiento.

Se podrá encontrar más información de la iniciativa en las redes sociales de la compañía: