Trabajar en Vaca Muerta: Pluspetrol lanza su convocatoria para integrar a jóvenes profesionales
Pluspetrol anunció una nueva edición Young Trails, destinado a jóvenes graduados o próximos a graduarse interesados en sumarse a equipos de exploración y producción. Las inscripciones abren el 4 de junio.
Pluspetrol anunció la nueva edición de su programa Young Trails, cuyo objetivo es integrar a aquellos jóvenes profesionales que deseen sumar experiencia en la petrolera, que cuenta una amplia presencia en Vaca Muerta.
La convocatoria estará abierta para jóvenes graduados o próximos a graduarse, quienes podrán postularse para sumarse a equipos de Exploración & Producción y ocupar un rol protagónico en el desarrollo de la formación no convencional.
Para quienes estén interesados en participar, las inscripciones estarán disponibles a partir del 4 de junio a través del sitio web de Pluspetrol, al que se puede acceder mediante este enlace.
Con más de una década de trayectoria, el objetivo de Young Trails es impulsar el desarrollo profesional de nuevas generaciones, acompañando su crecimiento dentro de la empresa, que se presenta a sí misma como dinámica, innovadora y en constante crecimiento.
Se podrá encontrar más información de la iniciativa en las redes sociales de la compañía:
- LinkedIn: Pluspetrol
- Instagram: @pluspetrol.arg
- Facebook: Pluspetrol Argentina
- X: @pluspetrolArg
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