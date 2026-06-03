SUSCRIBITE Diario papel
Energía

Trabajar en Vaca Muerta: Pluspetrol lanza su convocatoria para integrar a jóvenes profesionales

Pluspetrol anunció una nueva edición Young Trails, destinado a jóvenes graduados o próximos a graduarse interesados en sumarse a equipos de exploración y producción. Las inscripciones abren el 4 de junio.

Redacción

Por Redacción

Young Trails busca impulsar el desarrollo profesional de nuevas generaciones. Foto: gentileza.

Young Trails busca impulsar el desarrollo profesional de nuevas generaciones. Foto: gentileza.

Pluspetrol anunció la nueva edición de su programa Young Trails, cuyo objetivo es integrar a aquellos jóvenes profesionales que deseen sumar experiencia en la petrolera, que cuenta una amplia presencia en Vaca Muerta.

La convocatoria estará abierta para jóvenes graduados o próximos a graduarse, quienes podrán postularse para sumarse a equipos de Exploración & Producción y ocupar un rol protagónico en el desarrollo de la formación no convencional.

Para quienes estén interesados en participar, las inscripciones estarán disponibles a partir del 4 de junio a través del sitio web de Pluspetrol, al que se puede acceder mediante este enlace.

Foto: gentileza.

Con más de una década de trayectoria, el objetivo de Young Trails es impulsar el desarrollo profesional de nuevas generaciones, acompañando su crecimiento dentro de la empresa, que se presenta a sí misma como dinámica, innovadora y en constante crecimiento.

Se podrá encontrar más información de la iniciativa en las redes sociales de la compañía:

  • LinkedIn: Pluspetrol
  • Instagram: @pluspetrol.arg
  • Facebook: Pluspetrol Argentina
  • X: @pluspetrolArg

Temas

empleo

Oil&Gas

Pluspetrol

programa

Vaca Muerta

Pluspetrol anunció la nueva edición de su programa Young Trails, cuyo objetivo es integrar a aquellos jóvenes profesionales que deseen sumar experiencia en la petrolera, que cuenta una amplia presencia en Vaca Muerta.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén