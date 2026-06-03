Patricia Bullrich negó la ruptura con Javier Milei y usó la justicia de la Patagonia para defender un pliego clave

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, intentó ponerle un freno a las versiones de quiebre institucional dentro del oficialismo. En medio del revuelo político provocado por su decisión de ejercer el derecho a la «objeción de conciencia» frente al retiro del pliego de la candidata a jueza María Verónica Michelli, la legisladora aseguró que la unidad del espacio no está en juego.

“¿Si hay riesgo de ruptura? No, de ninguna manera, de ninguna manera”, remarcó Bullrich de forma tajante al ingresar al Congreso. La senadora atribuyó la crisis a un simple “problema de masividad” en el procesamiento de las designaciones judiciales enviadas por el Poder Ejecutivo, relativizando el impacto de su ofrecimiento de renuncia a la conducción de la bancada, el cual fue rechazado originalmente por el presidente Javier Milei.

La parálisis del interior en la Justicia: qué dijo Patricia Bullrich

Para justificar su postura y la urgencia de avanzar con los nombramientos que ya cuentan con dictamen de comisión, Bullrich apeló a la crítica realidad que atraviesan los tribunales del interior del país, haciendo especial mención a las distancias de la Patagonia.

La senadora defendió la necesidad de cubrir las vacantes estructurales para evitar el colapso operativo del sistema penal federal en las provincias.

“Si piensa en El Dorado, Misiones, o si piensa en que un juez viaja de Neuquén a Bariloche, y que son 800 kilómetros”, ejemplificó la legisladora para graficar el desamparo logístico de las jurisdicciones regionales.

El veto a la jueza y la jugada de Victoria Villarruel

El conflicto de fondo estalló cuando la Casa Rosada ordenó retirar la postulación de Michelli para el Tribunal Oral Criminal Federal N.º 3 de La Plata. El veto directo del Ejecutivo se ejecutó tras comprobarse que la abogada es cuñada del periodista de La Nación, Hugo Alconada Mon, quien lideró investigaciones de corrupción que incomodan a la estructura libertaria.

La tensión sumó un nuevo componente de peso con la intervención de la vicepresidenta Victoria Villarruel.

La titular del Senado mantuvo una reunión privada con la candidata vetada y le garantizó que hará respetar la independencia de poderes y los procedimientos de la Cámara Alta. Este movimiento estratégico de la vicepresidenta profundiza de forma nítida la distancia política que la separa de las decisiones de los hermanos Javier Milei y Karina Milei.

El semáforo de la sesión del jueves: qué pasa con las leyes

A pesar de las acusaciones de «impericia política» lanzadas por algunos sectores duros del propio oficialismo, Patricia Bullrich ratificó la solidez legislativa del espacio. “Es un bloque que está consolidado en las ideas. Hemos votado todos los proyectos que el Poder Ejecutivo ha enviado”, argumentó, y dejó en claro el ritmo de trabajo: “No vamos a parar por el Mundial”.

La Comisión de Labor Parlamentaria definirá la suerte del temario bajo el siguiente escenario de votación: