La Productora Farmacéutica Rionegrina no pagará impuestos provinciales

La productora de medicamentos fue creada a fines de 2015. Foto: Marcelo Ochoa.

La comisión Plenaria de la Legislatura de Río Negro avaló en forma unánime el proyecto del Ejecutivo que propone eximir del pago de impuestos provinciales a las operaciones que realice la Productora Farmaceútica Rionegrina (Profarse) con organismos públicos provinciales y municipales, hospitales, comisiones de fomento y la obra social Ipross.

El ahorro en los tributos de Ingresos Brutos y de Sellos permitirá «optimizar recursos destinados directamente al fortalecimiento de la producción pública de medicamentos» se indicó en los fundamentos de la iniciativa que llegó al Parlamento con Acuerdo General de Ministros y se tratará en única vuelta en la sesión prevista para el jueves 11.

El Ejecutivo propuso las incorporación de los beneficios impositivos en los artículos 16, 17 y 18 de la Ley 5183 que dio origen al Profarse, a fines de 2015.

La productora de medicamentos cumple «un rol estratégico» y posee «exclusividad en las contrataciones del sector público provincial», «siempre que exista razonabilidad en el precio» se recordó en el proyecto.

El año pasado Profarse fue habilitada para la «provisión directa a farmacias y droguerías», mediante la promulgación de la Ley 5850, y consolidó «un rol central» en la «política farmacéutica provincial».

En la presentación de la iniciativa se indicó que en la provisión de medicamentos a hospitales públicos, el Ipross u otros organismos estatales la productora «no lleva a cabo una actividad comercial ordinaria orientada al lucro privado, sino que ejecuta un política pública sanitaria ejercida por un ente creado para tal fin».

Además, «la base imponible se origina y se agota en el territorio provincial sin generar ningún beneficio fiscal para otras jurisdicciones» y «la exención propuesta, circunscripta a operaciones con el Estado provincial, no compromete en modo alguno las obligaciones derivadas del Convenio Multilateral respecto de terceros».

Aplicar los cambios «representa un mecanismo de racionalización administrativa y financiera del propio sector público provincial» expresó el gobierno.