Plan de reparación de calles

*por Daniel E. Gutiérrez, DNI 13.655.379

Seguramente quienes transitan a diario, como automovilistas y peatones, en la ciudad de Neuquén observarán con desagrado el desastre en que se han transformado las calles, desde ya hace varias administraciones y no solo la actual.

Existen cortes, rajaduras, desniveles, pozos y cráteres… entre otros problemas que hacen las delicias de los comercios de venta de repuestos para automóviles y los servicios mecánicos.

Creo que cualquier candidato a próximo intendente de la ciudad, debería comprometer en su plataforma de gobierno un plan y –obviamente cumplirlo- para la reparación integral de las calles, y eso sin mencionar aquellas que todavía no están asfaltadas.

Además sería sumamente interesante y beneficioso para los vecinos que los arreglos que se hagan duren en el tiempo, no sea cuestión que al año… los pozos, desniveles, rajaduras, etc., vuelvan a aparecer, con lo cual se genera un nuevo gasto que pagamos entre todos los vecinos con nuestros impuestos; ¿no les parece?