«Valijas Verdes» en la Ruta 22: secuestraron más de 2,7 kilos de marihuana en un micro y hay dos detenidos

Una denuncia anónima al sistema 0800 Drogas puso en marcha una investigación que culminó con el secuestro de más de 2,7 kilos de marihuana y la detención de dos personas en la ciudad de Chichinales. El procedimiento, realizado sobre la Ruta Nacional 22, fue el resultado de más de 11 horas de trabajo coordinado entre la Policía de Río Negro y la Justicia Federal.

La intervención comenzó a partir de una alerta generada por la Secretaría de Narcocriminalidad (Senac), que permitió a los efectivos de la División Toxicomanía de Allen avanzar con tareas investigativas y reunir información clave. Con esos datos, los uniformados lograron identificar a los sospechosos que viajaban en un colectivo de larga distancia proveniente de Neuquén y con destino a Comodoro Rivadavia.

Un operativo guiado por la investigación judicial

El procedimiento fue dirigido por el Área de Atención Inicial del Ministerio Público Fiscal, bajo la supervisión del fiscal Matías Zanona y el auxiliar fiscal Facundo Lencinas. Ambos dispusieron las medidas judiciales necesarias y acompañaron el desarrollo de la investigación desde sus primeras etapas.

Según se informó, la línea investigativa permitió seguir el trayecto de los sospechosos y definir el momento preciso de intervención. La tarea incluyó la coordinación con distintas unidades policiales, entre ellas la Sección Canes y el Cuerpo de Seguridad de Chichinales.

El rol clave del can «Máximo»

El momento decisivo se produjo cerca de las 23:40, cuando el colectivo fue inspeccionado. Allí, el can antinarcóticos «Máximo» marcó el equipaje de manera contundente, señalando la posible presencia de estupefacientes.

Con autorización judicial, los efectivos avanzaron con la requisa del equipaje. El resultado confirmó las sospechas: se encontraron 2,730 kilogramos de cannabis sativa, en su forma de cogollos, ocultos en bolsos y en las denominadas “valijas verdes”, una modalidad utilizada para el transporte de droga.

Detenciones y elementos secuestrados

Además de la sustancia, se incautaron teléfonos celulares, dinero en efectivo y pasajes vinculados a los involucrados, elementos que serán analizados para profundizar la investigación.

Como resultado del operativo, fueron detenidos un hombre de 28 años y una mujer de 20, quienes quedaron a disposición de la Justicia Federal.

Fuentes del procedimiento señalaron que la causa continuará para determinar posibles conexiones con redes de narcotráfico y establecer el origen y destino final de la sustancia incautada.

El valor de la denuncia

Desde la fuerza destacaron que el operativo evidencia la importancia de la denuncia de la ciudadanía. La información aportada de manera anónima permitió activar los mecanismos de investigación y concretar el procedimiento.

“El trabajo articulado entre la Justicia Federal y la Policía fue clave para transformar un dato en un resultado concreto”, indicaron fuentes vinculadas al caso.