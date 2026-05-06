Gobierno respondió al paro de Unter con datos de alto presentismo y salarios

Unter reclamó en los puentes entre Cipolletti y Neuquén y hubo protocolo "antipiquete" de Gendarmería. Foto: Florencia Salto

Unter cumple hoy su segunda jornada de paro del plan de 48 horas por reclamos salariales y luego de la protesta en los puentes que unen Cipolletti con Neuquén, el Gobierno provincial difundió el nivel de presentismo del primer día que marcó una adhesión a la medida de fuerza entre el 35% y 28%.

El ministerio de Educación informó que en el primer día del paro, el martes 5 de mayo, se registró un presentismo docente superior al 65% en las escuelas, en el turno mañana y tarde; pero con el corte de las 22 horas, incluyendo las escuelas vespertinas, el promedio llegó al 72%, según pudo conocer este diario.

El Gobierno los días de paro activa un botón de asistencia donde los docentes deben informar su presencia en las escuelas. Con ese sistema tiene sus propios datos oficiales al momento de la medida de fuerza, aunque también se debe desglosar los cargos con licencias médicas que ayer ascendía a 2.634 personas.

En el último año, el Gobierno ha aplicado descuentos salariales en cada jornada de paro, que genera un fuerte impacto en los ingresos de bolsillo de los docentes.

Aumentos «por encima de la inflación», dice Gobierno

En paralelo al nivel de presentismo, el Gobierno también respondió a la Unter con un informe en el que destaca que Río Negro tiene el cuarto mejor salario docente del país y calificó de «injustificada» la medida de fuerza alegando que los sueldos del personal educativo «crecieron en promedio un 65% por encima de la inflación en los últimos dos años».

El informe salarial difundido por la Provincia muestra que el cargo inicial de maestro sin antigüedad tiene en la actualidad un salario de 1.247.338 pesos y tuvo un incremento del 259% respecto de 2024, cuando el salario era de 347.408 pesos.

Entre los cargos de referencia, el Gobierno marcó que el mayor aumento entre 2024 y 2026 fue para los directores de escuelas de jornada completa con 100% antigüedad que pasaron de 747.334 pesos a 3.243.055 pesos, lo que significó un 333% de aumento.

Unter reclama un sueldo inicial de 2 millones de pesos y pide paritarias que volver a la negociación salarial, algo que parece alejado hoy con la medida de fuerza y el malestar expresado por el Gobierno.

«No existe justificación para la medida de fuerza de Unter, en un contexto donde los salarios docentes crecieron por encima de la inflación en los últimos dos años y posicionan a la provincia con el cuarto mejor sueldo del país», remarcó el Gobierno.